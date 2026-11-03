Energia, Bonelli punta sulle rinnovabili per abbassare i costi: «Priorità la crisi climatica»

Angelo Bonelli indica crisi climatica e politica energetica come priorità: rinnovabili al prezzo marginale per ridurre i costi dell’energia.

Angelo Bonelli indica nella crisi climatica e nella politica energetica due priorità per una possibile proposta del centrosinistra sulla transizione. Il deputato di Avs e co-portavoce di Europa Verde ne ha parlato durante la diretta trasmessa dall’Adnkronos da Ecomondo.

Siccità ed eventi estremi

Per Bonelli, la crisi climatica rappresenta una questione di sicurezza globale e nazionale. Nel suo intervento ha collegato la siccità alla desertificazione dei terreni agricoli e alla diminuzione delle produzioni.

Secondo quanto dichiarato dal deputato, i prodotti dell’ortofrutta possono arrivare a costare il 200-400% in più rispetto agli anni precedenti. A questo si aggiungono, nelle sue parole, gli eventi meteo estremi, che provocano danni importanti.

Il ruolo delle rinnovabili

Accanto alla crisi climatica, Bonelli ha indicato come prioritaria la politica energetica. L’obiettivo, ha spiegato, è fare in modo che le rinnovabili determinino il prezzo marginale, così da ridurre il costo dell’energia.

La misura, nella prospettiva espressa da Bonelli, dovrebbe offrire una risposta alle famiglie in povertà energetica e alle piccole e medie imprese. Il deputato ha inoltre sostenuto che le imprese pagano l’energia tra i prezzi più alti d’Europa, definendolo «anzi la più alta d’Europa».