Europei di Judo a Squadre Miste, l’Italia a Belgrado con 11 atleti: obiettivo medaglie

Giulia Carnà e Michela Terranova (-57 kg), Serena Ondei e Nadia Simeoli (-70 kg), Fabrizio Esposito e Federico Bosis (-73 kg), Tiziana Marini ed Erica Simonetti (+70 kg), quest’ultima fresca del terzo posto agguantato nel Grand Slam di Abu Dhabi, Tiziano Falcone (-90 kg), Francesco Basso e Kwadjo Anani (+90 kg).