IN GARA|
Europei di Judo a Squadre Miste, l’Italia a Belgrado con 11 atleti: obiettivo medaglie
La competizione in programma nell’unica giornata di sabato 7 novembre
Belgrado – E’ tutto pronto a Belgrado, in Serbia, per ospitare gli imminenti Europei di Judo a Squadre Miste che si svolgeranno nell’unica giornata di sabato 7 novembre. L’Italia, già bronzo mondiale nel 2024 e argento nello stesso anno, salirà sui tatami dell’Aleksander Nikolic Hall con 11 Azzurri. Parteciperanno 13 nazioni, che portano in gara ben 118 atleti.
I convocati e il programma delle gare – Fonte agc/coni.it (da coni.it)
Giulia Carnà e Michela Terranova (-57 kg), Serena Ondei e Nadia Simeoli (-70 kg), Fabrizio Esposito e Federico Bosis (-73 kg), Tiziana Marini ed Erica Simonetti (+70 kg), quest’ultima fresca del terzo posto agguantato nel Grand Slam di Abu Dhabi, Tiziano Falcone (-90 kg), Francesco Basso e Kwadjo Anani (+90 kg).
Venerdì 6 novembre avverrà il sorteggio del main draw. Si inizierà a fare sul serio, quindi, nel corso della mattinata di sabato 7 (dalle ore 10.00) con la disputa di round ad eliminazione, ripescaggi e semifinali. A partire dalle ore 16.00 della stessa giornata, poi, si terranno le finali. Il mixed team è una specialità di recente introduzione ma già molto redditizia negli ultimi anni per i colori azzurri.
Foto IJF/ Emanuele Di Feliciantonio (da coni.it)
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