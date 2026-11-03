Fiumicino, Francesca De Pascali assessora: quattro deleghe per Forza Italia

A Fiumicino Francesca De Pascali è stata nominata assessora con quattro deleghe. Forza Italia amplia inoltre le competenze a Biselli e Giua.

Fiumicino, 3 novembre 2026 – A Fiumicino, la consigliera Francesca De Pascali è stata nominata assessora con le deleghe alla Pianificazione del territorio, all’Urbanistica, alle Politiche del Personale e al Turismo. Le competenze, finora nelle disponibilità del sindaco, entrano così nel nuovo incarico assegnato alla rappresentante di Forza Italia.

La nomina è stata commentata da Roberto Severini, nella sua qualità di Presidente del Consiglio Comunale e segretario di Forza Italia. Severini ha rivolto a De Pascali le proprie congratulazioni, definendo il nuovo incarico un riconoscimento delle competenze maturate negli anni come presidente di commissione e all’interno dell’assise cittadina.

Il rafforzamento della rappresentanza di Forza Italia

Secondo Severini, l’ingresso di De Pascali in giunta rappresenta un riconoscimento per il percorso e il radicamento territoriale del partito. Il presidente del Consiglio comunale ha inoltre ringraziato il sindaco Baccini per aver accolto la necessità di riequilibrare gli assetti consiliari e valorizzare i gruppi come espressione di partecipazione democratica.

Nel quadro illustrato da Severini rientra anche l’ampliamento delle competenze conferite all’assessore Biselli. Alla consigliera Giua sarà invece assegnata la delega allo “Studio e monitoraggio in materia di Equità Fiscale”, con l’obiettivo indicato di rafforzare il decentramento, armonizzare il sistema tributario comunale e migliorare il rapporto tra cittadini e pubblica amministrazione.

Revisione delle commissioni e surroga

Nei prossimi giorni, ha annunciato Severini, saranno riviste le commissioni consiliari. È prevista anche la surroga di De Pascali, necessaria in seguito al suo passaggio al ruolo di assessora. L’intervento viene presentato come un passaggio per accompagnare la nuova fase della consiliatura.

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