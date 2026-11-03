Fiumicino, la guerra delle antenne: il Tar congela i lavori per il ripetitore telefonico

Fiumicino, 3 novembre 2026 – La battaglia contro il traliccio della discordia si sposta nelle aule giudiziarie e incassa un primo stop procedurale. Il Tribunale amministrativo regionale per il Lazio ha ordinato all’amministrazione comunale di Fiumicino e alla società Inwit di depositare atti e chia rimenti urgenti sull’intervento contestato.