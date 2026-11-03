IL RICORSO
Fiumicino, la guerra delle antenne: il Tar congela i lavori per il ripetitore telefonico
I giudici amministrativi vogliono tutte le carte. Comune e gestore devono attivarsi
Fiumicino, 3 novembre 2026 – La battaglia contro il traliccio della discordia si sposta nelle aule giudiziarie e incassa un primo stop procedurale. Il Tribunale amministrativo regionale per il Lazio ha ordinato all’amministrazione comunale di Fiumicino e alla società Inwit di depositare atti e chia rimenti urgenti sull’intervento contestato.
Le parti avranno quindici giorni per dimostrare la piena legittimità dell’iter costruttivo. A far scattare il braccio di ferro è stata l’opposizione dei confinanti contro il titolo abilitativo maturato per silenzio assenso e contro le successive comunicazioni di cantiere formalizzate tra la primavera e l’inverno del 2024 per l’opera prevista su un terreno agricolo.
Nei motivi aggiunti presentati dai residenti si denuncia l’assenza di certezze su avvio, svolgimento e conclusione delle lavorazioni, oltre al mancato rispetto del tetto massimo di dodici mesi consentito dalla legge per l’edificazione del ripetitore.
La Sezione Quinta Quater ha stabilito che non si può decidere senza prima fare chiarezza sulla documentazione tecnica. La parola definitiva sul destino dell’impianto resta congelata: il verdetto collegiale di merito arriverà soltanto con l’udienza pubblica del 23 marzo 2027.