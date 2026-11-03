Fregene, il lungomare verso la riqualificazione: si prepara il concorso di progettazione

Fiumicino, 3 novembre 2026 – Un nuovo passo verso la riqualificazione del lungomare di Fregene. La Giunta comunale di Fiumicino ha approvato gli schemi di accordo e convenzione con l’Ordine degli Architetti di Roma e provincia per organizzare un concorso di progettazione dedicato alla trasformazione del litorale. La decisione è contenuta nella delibera numero 243 del 29 ottobre 2026, approvata all’unanimità dall’esecutivo guidato dal sindaco Mario Baccini.

Il provvedimento definisce il percorso amministrativo per arrivare alla pubblicazione del concorso, attraverso il quale saranno individuate le proposte progettuali per la riqualificazione complessiva del lungomare. Non si tratta ancora dell’avvio della gara, ma di un passaggio preparatorio necessario alla sua organizzazione.

Lungomare di Fregene, il concorso con l’Ordine degli Architetti

L’amministrazione comunale ha scelto di ricorrere a un concorso di progettazione, secondo le procedure previste dal Codice dei contratti pubblici, per valutare le proposte sulla base della loro qualità.

La collaborazione sarà sviluppata con l’Ordine degli Architetti Pianificatori Paesaggisti e Conservatori di Roma e provincia, con il quale il Comune aveva già sottoscritto, il 6 maggio 2026, un protocollo d’intesa della durata di quattro anni.

La nuova delibera approva lo schema di accordo attuativo, quello della convenzione per l’utilizzo della piattaforma informatica CAN – Competition Architecture Network e il prospetto dei costi per lo svolgimento delle procedure concorsuali.

La piattaforma sarà utilizzata per gestire il concorso e garantire l’anonimato dei partecipanti. L’Ordine degli Architetti fornirà inoltre supporto nella predisposizione della documentazione, nel coordinamento delle procedure e nelle attività di comunicazione.

Le relative spese saranno sostenute attraverso fondi del bilancio comunale.

Riqualificazione del lungomare, i prossimi passaggi

Il percorso per la riqualificazione del lungomare era già stato avviato nei mesi precedenti. Con una delibera del 6 luglio 2026, la Giunta aveva preso atto dello stato delle opere pubbliche e private esistenti nell’area, dando mandato agli uffici di avviare le attività necessarie alla progettazione dell’intervento complessivo.

Con il nuovo provvedimento, l’amministrazione ha incaricato il dirigente dell’Area Ambiente e Riserva, Strategia del Territorio e Progettazione di predisporre, insieme all’Ordine degli Architetti, gli atti e i documenti necessari alla pubblicazione del concorso.

La riqualificazione del lungomare rientra negli obiettivi di programmazione del Comune di Fiumicino, che comprendono il miglioramento dell’assetto del territorio, delle infrastrutture e dell’offerta turistica.