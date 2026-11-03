Goffredo Bettini presenta ‘Rinascita’: appuntamento il 4 novembre a Fiumicino

Fiumicino, 3 novembre 2026 – Goffredo Bettini sarà a Fiumicino mercoledì 4 novembre per presentare la rivista “Rinascita”. L’appuntamento è fissato alle 17.30 al Best Western Hotel Rome Airport, in via Portuense.

L’incontro è stato annunciato dalla consigliera regionale del Pd Lazio Michela Califano. Nel corso dell’appuntamento è previsto anche un confronto sullo scenario politico attuale, insieme al capogruppo del Pd Lazio Mario Ciarla e al segretario regionale del partito Daniele Leodori.

La presentazione della rivista

Secondo quanto dichiarato da Califano, “Rinascita” sarà presentata come uno spazio di riflessione e dibattito sulle sfide della modernità. Il confronto sarà moderato dalla giornalista Alessandra Paparella.