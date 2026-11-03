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Goffredo Bettini presenta ‘Rinascita’: appuntamento il 4 novembre a Fiumicino
Goffredo Bettini presenta la rivista ‘Rinascita’ il 4 novembre a Fiumicino, al Best Western Hotel Rome Airport, con il Pd Lazio.
Fiumicino, 3 novembre 2026 – Goffredo Bettini sarà a Fiumicino mercoledì 4 novembre per presentare la rivista “Rinascita”. L’appuntamento è fissato alle 17.30 al Best Western Hotel Rome Airport, in via Portuense.
L’incontro è stato annunciato dalla consigliera regionale del Pd Lazio Michela Califano. Nel corso dell’appuntamento è previsto anche un confronto sullo scenario politico attuale, insieme al capogruppo del Pd Lazio Mario Ciarla e al segretario regionale del partito Daniele Leodori.
La presentazione della rivista
Secondo quanto dichiarato da Califano, “Rinascita” sarà presentata come uno spazio di riflessione e dibattito sulle sfide della modernità. Il confronto sarà moderato dalla giornalista Alessandra Paparella.
Nel presentare l’iniziativa, Califano ha descritto Bettini come una figura di riferimento del pensiero progressista italiano, ricordandone il ruolo nella stagione del “Modello Roma” e l’esperienza da europarlamentare. La partecipazione all’incontro è indicata nell’ambito delle attività del Pd Lazio.