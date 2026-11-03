Lazio, la VI Commissione esamina 538 cartografie digitali del vincolo idrogeologico

La VI Commissione del Consiglio regionale del Lazio ha avviato l’esame della proposta di riordino del vincolo idrogeologico, basata sull’aggiornamento delle mappe risalenti al 1923. Il progetto prevede 538 cartografie vettoriali ad alta precisione, riferite ai 378 Comuni della regione.

La proposta di deliberazione consiliare n. 64 del 25 agosto 2026 è stata adottata su iniziativa della Giunta regionale con la deliberazione n. 708 del 6 agosto 2026. Il provvedimento riguarda il riordino del vincolo e l’aggiornamento del perimetro delle aree vincolate in applicazione del regio decreto-legge 30 dicembre 1923, n. 3267, e dell’articolo 42 della legge regionale n. 53/98.

Mappe digitali e analisi del territorio

Durante la seduta, l’assessore ai Lavori pubblici e Infrastrutture Manuela Rinaldi, la dirigenza regionale e il CERI della Sapienza hanno illustrato il contenuto della proposta. Le nuove cartografie, divise per sezioni, saranno pubblicate e consultabili sul Geoportale regionale.

Secondo Maria Cristina Vecchi, dirigente dell’Area Pareri geologici e sismici, suolo e invasi della Direzione regionale Lavori pubblici, il lavoro integra anche dati interferometrici satellitari per il monitoraggio delle deformazioni del suolo. Vecchi ha indicato il Lazio come la prima Regione in Italia a proiettarsi verso una perimetrazione idrogeologica digitale di nuova generazione.

Il responsabile scientifico del CERI, Carlo Esposito, ha descritto un’impostazione multi-hazard che considera frane esistenti e potenziali, erosione ed esondazioni. La classificazione comprende le aree RI-A, RI-B e RI-C, oltre alle aree E-A ed E-B modellate su scala regionale con il sistema RESCUE, in collaborazione con l’Università Roma Tre.

Esposito ha riferito che l’estensione complessiva del territorio vincolato resta analoga a quella precedente, mentre cambia il livello di dettaglio della perimetrazione. Il presidente della Commissione, Cosmo Mitrano, ha fissato alle ore 12 del 11 novembre 2026 il termine entro cui i consiglieri regionali potranno presentare richieste di audizione.