Liguria, due perturbazioni tra martedì e mercoledì: più sole da giovedì
Meteo Liguria: piogge martedì e temporali mercoledì, poi schiarite e temperature in aumento da giovedì.
Liguria, due perturbazioni tra martedì e mercoledì: più sole da giovedì
La Liguria sarà interessata da due passaggi perturbati tra martedì e mercoledì, con piogge diffuse e possibili temporali. Il quadro meteorologico dovrebbe migliorare da giovedì, quando sono attese maggiori schiarite e un aumento delle temperature diurne.
La prima perturbazione raggiungerà la regione martedì. Le precipitazioni si concentreranno soprattutto sul Levante, mentre sul Ponente è prevista una tregua, con fenomeni in fase di esaurimento.
Mercoledì nuova instabilità, poi il miglioramento
Mercoledì il tempo resterà instabile per l’arrivo, in rapida successione, di una seconda perturbazione. Le nuove precipitazioni sono attese già dalle prime ore e potranno assumere anche carattere temporalesco. I fenomeni dovrebbero però attenuarsi nel corso della mattinata, con schiarite in avanzamento da ovest.
Da giovedì la pressione tornerà gradualmente ad aumentare e il tempo sarà più soleggiato. Sulle zone interne dell’Imperiese resterà una certa variabilità pomeridiana, con la possibilità di qualche breve temporale.
Le temperature aumenteranno nei valori diurni: a Genova le massime raggiungeranno i 20°C, mentre le minime si attesteranno intorno ai 14°C. Condizioni stabili e tempo in prevalenza soleggiato potrebbero proseguire fino alla fine della settimana, grazie al rinforzo dell’alta pressione.
Articolo generato o rielaborato con l’aiuto dell’intelligenza artificiale.
Fonte originale: Meteo Liguria. Serie di perturbazioni atlantiche nella prima parte della settimana con piogge e temporali. Migliora da giovedì