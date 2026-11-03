L’ultimo saluto ai militari morti in Bosnia: le bare avvolte nel Tricolore

Roma, 3 novembre 2026 – Quattro bare avvolte nel Tricolore, portate a spalla dai commilitoni nella Basilica di Santa Maria degli Angeli e dei Martiri. È il momento più solenne dell’ultimo saluto a Simone Ruggia, Claudio Marchesi, Franco Adriano Zecchillo e Laura Procacci, i quattro militari italiani morti il 29 ottobre nello schianto di un elicottero Chinook CH-47 in Bosnia-Erzegovina, durante la missione internazionale Eufor Althea.

Oggi, martedì 3 novembre, Roma ospita i funerali solenni delle vittime, alla presenza del presidente della Repubblica Sergio Mattarella e della presidente del Consiglio Giorgia Meloni. Alla cerimonia partecipano anche i presidenti del Senato e della Camera, Ignazio La Russa e Lorenzo Fontana, insieme ai vertici delle istituzioni e della Difesa.

Mattarella, arrivato nella basilica, si è fermato a porgere le condoglianze ai familiari dei militari, riuniti per l’ultimo saluto ai propri cari.

Chi erano i quattro militari italiani morti in Bosnia

Le vittime dell’incidente appartenevano a due diverse componenti impegnate nella missione internazionale.

Simone Ruggia e Claudio Marchesi erano sergenti dell’Aviazione dell’Esercito, in servizio a Viterbo. Franco Adriano Zecchillo, tenente, e Laura Procacci, sergente, appartenevano invece al Corpo militare volontario della Croce Rossa Italiana.

I quattro si trovavano a bordo dell’elicottero militare italiano precipitato nel pomeriggio di giovedì 29 ottobre, nella zona di Brčko, nel nord della Bosnia-Erzegovina.

Sul velivolo viaggiavano complessivamente 15 persone. Oltre alle quattro vittime, altre 11 sono rimaste ferite. Secondo le informazioni diffuse dal ministero della Difesa nelle ore successive all’incidente, nessuno dei feriti risultava in pericolo di vita.

L’elicottero era impegnato nell’ambito dell’operazione Eufor Althea, la missione militare dell’Unione europea che contribuisce al mantenimento della sicurezza e della stabilità in Bosnia-Erzegovina.

Il rientro delle salme a Ciampino e la camera ardente al Celio

I feretri erano rientrati in Italia nella giornata di lunedì 2 novembre, a bordo di un aereo militare C-130, atterrato all’aeroporto di Roma Ciampino. Ad accoglierli, insieme ai familiari, erano presenti Sergio Mattarella, Giorgia Meloni, il ministro della Difesa Guido Crosetto e il ministro degli Esteri Antonio Tajani.

Durante la cerimonia di rientro, il capo dello Stato aveva reso omaggio alle vittime una alla volta, chinando il capo davanti alle bare avvolte nella bandiera italiana. Successivamente, le salme erano state trasferite al Policlinico militare del Celio, dove è stata allestita la camera ardente nella cappella Salus Infirmorum, rimasta aperta al pubblico fino alle ore 20.

Tra gli omaggi floreali, anche le corone del ministro della Difesa e del capo di stato maggiore dell’Esercito.

Schianto del Chinook in Bosnia, indagini sulle cause dell’incidente

Restano da chiarire le circostanze che hanno provocato la caduta dell’elicottero. Il velivolo, un CH-47 Chinook dell’Esercito italiano, è precipitato durante un’attività della missione Eufor Althea nella zona di Brčko. Le cause dell’incidente non sono ancora state accertate.

Sulla tragedia sono state avviate tre inchieste: una da parte delle autorità bosniache e due in Italia. La Procura militare di Roma procede per perdita colposa, mentre la Procura ordinaria indaga, contro ignoti, per disastro, omicidio colposo e lesioni.

Gli accertamenti riguardano anche l’esame dei rottami e della scatola nera, con il coinvolgimento di esperti inviati dalla Difesa in Bosnia. I procedimenti sono finalizzati alla ricostruzione della dinamica e all’individuazione delle eventuali responsabilità.

Intanto, nella basilica romana, l’Italia rende omaggio ai quattro militari scomparsi durante il servizio all’estero. Una cerimonia che riunisce le istituzioni, le Forze armate, la Croce Rossa e soprattutto le famiglie delle vittime.

L’omaggio di Crosetto ai familiari dei caduti

“So che per voi che gli volevate bene, tutto ciò che state vivendo è incomprensibile. Vorreste rimanere da soli con loro, non avere tutto questo attorno. Perché per voi erano i bambini che avete tenuto in braccio, i ragazzi che avete visto correre, che vi hanno dato orgoglio, che avete visto crescere. Per voi erano i compagni di una vita, il marito, le persone con cui pensavate di vivere il vostro futuro. Ma sono anche altro, ed è il motivo per cui siamo qua oggi”. Così il ministro della Difesa Guido Crosetto, rivolgendosi ai familiari di Simone Ruggia, Claudio Marchesi, Franco Adriano Zecchillo e Laura Procacci.

“Quattro persone diverse, tutte diverse tra loro. Claudio era un paracadutista del 187º, orgoglioso di essere un paracadutista. Ma era anche un amante della natura, un amante dello sport, del suo montone con cui faceva ridere i suoi compagni raccontando aneddoti. Simone arrivava a Salerno e la sua passione era anche il mare e il sub e la sua Salerno e la sua Chiara. Franco Adriano era in pensione, dopo aver lavorato 40 anni, ma non si sentiva in pensione e non era spento il suo desiderio di aiutare gli altri. Laura era tante cose. Un medico, un paracadutista, un’istruttrice di paracadutismo, una donna che faceva volontariato sulle ambulanze. Quattro storie diverse – ha continuato – ma tutte unite da una passione, da un sogno, l’orgoglio, la passione, la gioia di servire il proprio Paese. È per questo che siamo qua oggi. Perché loro oggi sono diventati qualcosa di diverso, non sono solo più i vostri figli, sono diventati dei simboli di quella voglia di servire, dell’orgoglio di servire, della gioia di servire e nessuno meglio di voi sa che ognuno di loro quattro faceva quella cosa con entusiasmo, con orgoglio, con gioia”.