Lupi sul litorale romano, scoperta una coppia con due cuccioli tra Ostia e Castel Fusano

Ostia, 4 novembre 2026 – Una coppia di lupi con due cuccioli vive stabilmente nelle aree naturali comprese tra Ostia, Castel Fusano e l’Infernetto. La scoperta è stata confermata dal WWF Litorale Laziale, che nelle ultime settimane ha approfondito alcune segnalazioni, accertando la presenza di un nuovo nucleo riproduttivo nel settore meridionale della Riserva Naturale Statale del Litorale Romano.

Il monitoraggio è stato condotto dai volontari dell’associazione ambientalista, in accordo con la Riserva e con i Carabinieri Forestali. Si tratta di una conferma significativa per la conoscenza della fauna selvatica del territorio, che documenta l’espansione di una specie già presente da anni nelle altre aree protette del litorale.

Il ritorno del lupo tra Ostia, Castel Fusano e Infernetto

La presenza del lupo sul Litorale Romano non rappresenta una novità. Da quasi 15 anni il WWF segue gli spostamenti e la riproduzione della specie, documentando la presenza di diversi nuclei stabili.

“Il lupo non è una presenza nuova nel Litorale Romano. Da quasi 15 anni monitoriamo la specie in questo territorio, dove abbiamo accertato e seguito nel tempo la presenza di due nuclei riproduttivi nelle aree centrali e settentrionali della Riserva e nei territori limitrofi, tra Castel di Guido, Maccarese e Fregene. A questi si aggiunge un nucleo stabile che ha il proprio territorio da alcuni anni nella Tenuta Presidenziale di Castelporziano”, spiega Marco Antonelli, responsabile Grandi Carnivori del WWF Italia e coordinatore del monitoraggio del lupo sul Litorale Romano.

La novità riguarda dunque la presenza accertata della coppia con i due cuccioli nelle zone meridionali della Riserva, un’area caratterizzata dalla vicinanza tra ambienti naturali e insediamenti urbani.

“L’accertamento della presenza di una coppia con due cuccioli nel settore meridionale rappresenta un ulteriore elemento di conoscenza che attesta l’espansione della specie”, sottolinea Antonelli, evidenziando la necessità di proseguire il monitoraggio attraverso la collaborazione tra ricercatori, istituzioni ed enti che gestiscono il territorio.

Il WWF: “Non avvicinate e non alimentate i lupi”

La presenza di questi animali conferma il valore naturalistico degli ambienti del Litorale Romano, dove boschi e spazi naturali offrono habitat importanti per numerose specie.

Il lupo, in quanto grande predatore, svolge un ruolo negli equilibri degli ecosistemi. La sua presenza in un territorio densamente frequentato, tuttavia, richiede particolare attenzione, soprattutto per quanto riguarda i comportamenti da adottare in caso di incontro.

“La presenza del lupo è un valore ambientale importante, ma la conservazione della specie, soprattutto in territori fortemente antropizzati come il nostro, deve andare di pari passo con il monitoraggio e con la diffusione di informazioni corrette”, dichiara M. Gabriella Villani, presidente del WWF Litorale Laziale.

L’associazione invita i cittadini a evitare comportamenti che possano modificare le abitudini naturali degli animali. In particolare, i lupi non devono essere avvicinati né alimentati. È inoltre importante non lasciare cibo accessibile e gestire responsabilmente i cani e gli altri animali domestici.

“È fondamentale evitare allarmismi, ma anche non sottovalutare l’importanza di comportamenti adeguati. Il lupo è un animale selvatico e deve poter mantenere la propria naturale diffidenza nei confronti dell’uomo”, ricorda Villani.

Lupi sul Litorale Romano, incontro pubblico il 29 novembre

Per approfondire il tema e fornire indicazioni ai residenti, il WWF Litorale Laziale ha organizzato un incontro pubblico per domenica 29 novembre, alle ore 15.30, presso la sede del CEA in via del Martin Pescatore.

L’appuntamento sarà dedicato alla presenza del lupo sul territorio, alle norme di comportamento da rispettare e al confronto tra cittadini e istituzioni.