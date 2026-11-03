Il Senato è l’ultima fortezza di Trump: ecco perché non può permettersi di perderlo

Washington, 3 novembre 2026 – L’America vota per rinnovare il Congresso, ma la partita che conta davvero si gioca al Senato. Anzi, appare l’unica. Stando ai sondaggi, l’onda blu democratica dovrebbe travolgere la Camera dei Rappresentanti, con un voto che si preannuncia plebiscitario. I pronostici non sono infallibili e in passato hanno già preso diversi abbai. Proprio Trump ne è la dimostrazione più clamorosa: nel 2016, dato per sconfitto contro Hillary Clinton, conquistò la Casa Bianca smentendo qualunque previsione. La lezione di allora invita alla prudenza. Ma ora l’America è cambiata: il costo della vita, il caro energia, la guerra con l’Iran, le ombre degli Epstein files e, prima ancora, le controversie legate all’ICE hanno alimentato un clima di forte logoramento attorno all’amministraione Trump. Quindi, stavolta, c’è da fidarsi. Sarà tuttavia interessante analizzare quanto sarà (l’eventuale?) margine.

Non stupitevi: alle Midterm il partito del presidente in carica viene quasi sempre penalizzato dagli elettori, per il sistema di checks & balances ben radicato nello spirito americano. Dal 1934 a oggi, soltanto in tre occasioni il partito della Casa Bianca ha guadagnato seggi alla Camera: con Franklin D. Roosevelt nel 1934, nel pieno del New Deal; con Bill Clinton nel 1998, durante lo scandalo Lewinsky; e con George W. Bush nel 2002, sull’onda del consenso seguito agli attentati dell’11 settembre. Si contano sulle dita di una mano.

La Camera è il probabile argine. Il Senato è la chiave

I numeri spiegano la posta in gioco. Oggi si rinnovano tutti i 435 seggi della Camera e 35 dei 100 seggi del Senato. I repubblicani controllano entrambi i rami del Congresso, ma con margini differenti. Alla Camera, il vantaggio del partito presidenziale è esiguo. I democratici hanno bisogno di conquistare pochi collegi per rovesciare gli equilibri. E le rilevazioni della vigilia suggeriscono una tendenza nazionale favorevole all’opposizione.

Se i democratici conquistassero soltanto la Camera, Trump perderebbe una parte della propria libertà legislativa, conservando però il controllo repubblicano del Senato. Ciò significa che potrebbe continuare a nominare giudici federali, ambasciatori e alti funzionari, naturalmente attraverso le procedure previste, mentre la Casa Bianca manterrebbe un interlocutore favorevole nella camera alta.

Attualmente i repubblicani dispongono di 53 senatori, contro i 47 del fronte democratico, che comprende due indipendenti. Per conquistare la maggioranza, l’opposizione deve ottenere un guadagno netto di almeno quattro seggi. Tre non basterebbero: con un Senato diviso 50 a 50, il voto decisivo spetterebbe al vicepresidente repubblicano JD Vance.

Sulla carta, recuperare quattro seggi sembra un’impresa considerevole. Ma le ultime rilevazioni New York Times-Siena, pubblicate il 1° novembre, mostrano i candidati democratici avanti in sette competizioni decisive. In Michigan il vantaggio rilevato è di undici punti, in Texas di sette, nel Maine di sei. Più contenuti i distacchi in Kansas e Ohio, entrambi di cinque punti. In Alaska il margine scende a due punti e in Iowa a uno soltanto.

Proprio qui si nasconde l’incognita. In diverse competizioni le differenze rientrano nel margine d’errore. E per conquistare il Senato ai democratici non basta avanzare: devono trasformare i vantaggi rilevati in seggi effettivi, difendendo contemporaneamente quelli che già possiedono.

Quella della camera alta è inoltre una battaglia geograficamente particolare. I repubblicani sono chiamati a difendere posizioni anche in Stati che Trump aveva conquistato nel 2024. Texas, Kansas e Ohio diventano così indicatori della tenuta del suo consenso lontano dai tradizionali bastioni democratici.

Perché il Senato è così importante

Immaginiamo il primo scenario: Camera democratica, Senato repubblicano. Trump incontrerebbe ostacoli nell’approvazione delle leggi e nelle trattative sul bilancio federale. L’opposizione potrebbe guidare commissioni d’inchiesta, convocare membri dell’amministrazione e utilizzare il controllo parlamentare per mettere sotto pressione la Casa Bianca. Ma la maggioranza repubblicana al Senato conserverebbe il potere di approvare le nomine presidenziali.

I giudici federali, compresi quelli della Corte Suprema, vengono nominati dal presidente e confermati dal Senato. Una volta insediati, possono restare in carica a vita. Trump potrebbe dunque incontrare difficoltà nel cambiare le leggi e, contemporaneamente, continuare a influenzare chi sarà chiamato a interpretarle per molti anni. Va detto che la Corte, attualmente a netta maggioranza repubblicana, non ha mai fatto sconti a Trump: vedasi la sentenza sui dazi.

Ora immaginiamo il secondo scenario: Camera e Senato entrambi democratici. Il presidente non verrebbe automaticamente paralizzato. Conserverebbe il potere di veto, che ha già minacciato di usare, le prerogative esecutive e importanti strumenti di politica estera. Inoltre, al Senato molte leggi richiedono 60 voti per superare l’ostruzionismo.

Ma perderebbe un vantaggio essenziale: la possibilità di contare su una maggioranza politicamente affine per confermare le proprie nomine. Un Senato democratico potrebbe rallentare, respingere o negoziare la scelta di giudici, ambasciatori e figure chiave dell’amministrazione. Potrebbe inoltre esercitare un controllo più incisivo sulla politica estera attraverso le proprie commissioni e le competenze costituzionali sui trattati. In altre parole, non basterebbe più governare per lasciare un’impronta duratura sulle istituzioni.

L’ombra dell’impeachment

Il punto più delicato riguarda però il rischio di un terzo impeachment per Donald Trump. Sensazionalismo? Al contrario, è scenario evocato più volte dallo stesso presidente, che ha avvertito come, in caso di vittoria dei democratici, questi potrebbero tentare nuovamente di metterlo sotto accusa. Tesi peraltro confermata anche da alcuni esponenti dem.

E non sarebbe la prima volta. Trump ha dovuto affrontare la richiesta di impeachment già due volte, nel 2019 e nel 2021, uscendone in entrambi i casi assolto dal Senato. Una Camera a maggioranza democratica potrebbe riaprire il fronte delle indagini parlamentari e, qualora emergessero elementi sufficienti, avviare un nuovo procedimento di impeachment. Ma attenzione alla distinzione: mettere sotto accusa un presidente non significa destituirlo. Alla Camera è sufficiente la maggioranza semplice, mentre al Senato occorrono i due terzi dei voti dei membri presenti: 67 senatori, qualora fossero tutti in aula. Una soglia che neppure un’eventuale conquista democratica di entrambi i rami del Congresso renderebbe automaticamente raggiungibile. Per arrivare alla rimozione di Trump sarebbe necessario un consistente sostegno repubblicano.