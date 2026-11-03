New Altitude: fino a 400mila euro e 12 mesi di supporto per le startup

New Altitude offre alle startup innovative investimenti tra 200mila e 400mila euro e 12 mesi di supporto operativo personalizzato a Torino.

A Torino nasce New Altitude, piattaforma dedicata alle startup innovative che combina investimenti diretti e accompagnamento operativo. Il programma prevede da 200.000 a 400.000 euro per impresa e punta a sostenere fino a 30 realtà nei primi tre anni.

L’iniziativa è promossa da Fondazione Compagnia di San Paolo, Fondazione Sviluppo e Crescita CRT e Intesa Sanpaolo Innovation Center, con Neva Sgr come investment partner. Il progetto riunisce capitali, competenze e relazioni con l’obiettivo di rafforzare la crescita e la scalabilità delle imprese innovative.

Un percorso di 12 mesi per le startup selezionate

All’investimento si aggiungono 12 mesi di supporto operativo personalizzato, curato da Pronto Ventures. La venture platform, con sede alle OGR di Torino e guidata da Martin Olczyk, costruirà il percorso sulla fase di sviluppo e sulle esigenze di ciascuna startup.

Il programma comprenderà workshop dedicati, confronti con mentor ed esperti internazionali e occasioni di scambio con gli altri founder del portafoglio. Sono inoltre previsti collegamenti con università, centri di ricerca, istituzioni di governo, aziende e investitori dell’ecosistema torinese.

Gli investimenti saranno realizzati in equity o quasi-equity, con importi modulati in base alla maturità delle imprese. L’obiettivo indicato è accompagnare le startup anche verso successivi round con fondi di venture capital e corporate venture capital internazionali.

Candidature aperte durante tutto l’anno

Le candidature resteranno aperte tutto l’anno e saranno valutate progressivamente. Il modello non segue quindi la scansione in batch tipica di molti programmi di accelerazione: ingresso nella piattaforma, attività di supporto e confronto con gli investitori saranno organizzati in funzione dei tempi di sviluppo e delle priorità delle singole realtà.

New Altitude si rivolge soprattutto a startup early-stage, italiane e internazionali, che abbiano già un prodotto validato e una traction documentata. La selezione considererà la qualità del team, la solidità tecnologica e il potenziale di mercato, con attenzione alle soluzioni legate alle trasformazioni economiche, ambientali e sociali.

Le startup interessate possono manifestare il proprio interesse e inviare il pitch deck all’indirizzo pitch@prontoventures.vc.

Torino e le ricadute sul territorio

Secondo il Global Startup Ecosystem Report 2026 di Startup Genome, dal 2021 il valore dell’ecosistema torinese è aumentato del 130%, arrivando a circa 3 miliardi di dollari. New Altitude si inserisce in questo percorso con l’obiettivo di rafforzare la capacità della città di far crescere imprese innovative e accompagnarle sui mercati internazionali.

Il programma punta anche a favorire l’assunzione di personale specializzato sul territorio e lo sviluppo di collaborazioni con il sistema universitario e le filiere industriali piemontesi. La prospettiva dichiarata è rendere Torino un luogo in cui le imprese possano radicarsi, crescere e competere a livello globale.

Per Alberto Anfossi, segretario generale della Fondazione Compagnia di San Paolo, la continuità tra sviluppo tecnologico, crescita delle imprese e accesso al capitale è decisiva per consolidare l’ecosistema. Cristina Di Bari, presidente della Fondazione Sviluppo e Crescita CRT, ha invece descritto l’iniziativa come un esempio del valore della collaborazione tra istituzioni, investitori e attori dell’innovazione.

Viviana Bacigalupo, direttrice generale di Intesa Sanpaolo Innovation Center, ha sottolineato il modello basato sull’integrazione di capitali, competenze e connessioni industriali, collegandolo agli obiettivi del Piano d’Impresa di Intesa Sanpaolo.