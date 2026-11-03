IL CASO
Parco del Mare, strutture delle colonie feline distrutte dalle ruspe: “Accordi con il Comune ignorati”
La senatrice Cinzia Pellegrino (Fratelli d’Italia): “La riqualificazione urbana non può procedere ignorando i diritti degli animali”
Ostia, 3 novembre 2026 – Le ruspe avrebbero distrutto le strutture destinate alle colonie feline nell’area del Parco del Mare, nonostante gli accordi precedentemente raggiunti con il Comune di Roma per tutelare gli animali. È quanto denuncia Cinzia Pellegrino, senatrice di Fratelli d’Italia, che interviene sulla vicenda chiedendo all’amministrazione capitolina di chiarire quanto accaduto, verificare le condizioni dei gatti e ripristinare le strutture danneggiate.
Al centro della contestazione non c’è soltanto la presunta distruzione degli spazi utilizzati dalle colonie feline, ma anche il mancato rispetto degli impegni assunti durante gli incontri con il Comune, che avrebbero dovuto garantire la salvaguardia degli animali nell’ambito della riqualificazione dell’area.
Colonie feline al Parco del Mare, la denuncia di Pellegrino
“Quanto accaduto nell’area del Parco del Mare a Ostia, dove le ruspe hanno distrutto le strutture delle colonie feline, è un fatto gravissimo, reso ancora più inaccettabile da una circostanza: tutto questo è avvenuto nonostante le riunioni svolte con il Comune e gli accordi raggiunti proprio per garantire la tutela dei gatti”, dichiara Pellegrino in una nota.
La senatrice punta il dito contro la gestione degli interventi nell’area, sostenendo che la trasformazione degli spazi pubblici debba avvenire nel rispetto delle esigenze degli animali presenti sul territorio e degli impegni presi dalle istituzioni.
“La riqualificazione urbana non può procedere ignorando i diritti degli animali e, soprattutto, non può prescindere dal rispetto della parola data dalle istituzioni”, aggiunge l’esponente di Fratelli d’Italia.
La richiesta al Comune: verificare la sorte dei gatti e ripristinare le strutture
Pellegrino chiede ora un intervento del Comune di Roma per ricostruire quanto avvenuto e accertare le eventuali responsabilità.
“Chiediamo al Comune di Roma di chiarire immediatamente quanto accaduto, di individuare le responsabilità, di verificare la sorte degli animali coinvolti e di provvedere al ripristino delle strutture e delle condizioni di sicurezza per le colonie”.
La vicenda pone dunque una questione concreta sulla tutela delle colonie feline durante gli interventi di riqualificazione del Parco del Mare. Restano da chiarire le circostanze della rimozione delle strutture denunciate dalla senatrice, le condizioni degli animali e il rispetto degli accordi che, secondo Pellegrino, erano stati raggiunti con l’amministrazione capitolina.