Parco del Mare, strutture delle colonie feline distrutte dalle ruspe: “Accordi con il Comune ignorati”

Ostia, 3 novembre 2026 – Le ruspe avrebbero distrutto le strutture destinate alle colonie feline nell’area del Parco del Mare , nonostante gli accordi precedentemente raggiunti con il Comune di Roma per tutelare gli animali. È quanto denuncia Cinzia Pellegrino, senatrice di Fratelli d’Italia , che interviene sulla vicenda chiedendo all’amministrazione capitolina di chiarire quanto accaduto, verificare le condizioni dei gatti e ripristinare le strutture danneggiate.

“Quanto accaduto nell’area del Parco del Mare a Ostia, dove le ruspe hanno distrutto le strutture delle colonie feline, è un fatto gravissimo, reso ancora più inaccettabile da una circostanza: tutto questo è avvenuto nonostante le riunioni svolte con il Comune e gli accordi raggiunti proprio per garantire la tutela dei gatti”, dichiara Pellegrino in una nota.