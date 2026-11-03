Pasolini, 51 anni dopo: il delitto di Ostia e i misteri mai risolti

Ostia, 3 novembre 2026 – A 51 anni di distanza, la morte di Pier Paolo Pasolini rimane una ferita aperta nella coscienza nazionale. Tra misteri, processi, ritrattazioni e teorie del complotto, l’assassinio del poeta, regista e scrittore resta un simbolo delle contraddizioni di un Paese che non ha mai smesso di specchiarsi nella sua ombra.

La mattina del 2 novembre 1975, all’Idroscalo di Ostia, il corpo martoriato di Pasolini giaceva nel fango. Lo trovò una donna alle prime luci dell’alba; lo riconobbe l’amico Ninetto Davoli, giovane attore prediletto, poche ore dopo. L’intellettuale ‘scomodo’ per antonomasia aveva 53 anni. Era stato picchiato e travolto con la sua stessa automobile, un’Alfa Romeo Giulia GT.

Quella stessa notte la polizia fermò un ragazzo di diciassette anni, Giuseppe ‘Pino’ Pelosi, alla guida della vettura di Pasolini. Confessò l’omicidio, raccontando di una lite degenerata in violenza. Ma da subito, i contorni del caso apparvero troppo confusi, troppo contraddittori per una verità semplice.

Omicidio Pasolini, cosa accadde nella notte del 2 novembre 1975

La storia dell’omicidio di Pier Paolo Pasolini inizia nella notte tra sabato 1 e domenica 2 novembre 1975. All’1.30 del mattino, una pattuglia dei carabinieri nota un’Alfa Romeo GT 2000 che sfreccia contromano sul lungomare Duilio di Ostia. Dopo un breve inseguimento, l’auto viene bloccata. Alla guida non c’è il proprietario, ma un ragazzo di 17 anni, Giuseppe ‘Pino’ Pelosi, residente a Guidonia.

Pelosi ha una lieve ferita sulla fronte e dichiara di aver rubato la macchina “sulla Tiburtina”. Poche ore dopo, però, la bugia cade: l’auto è intestata a Pier Paolo Pasolini, regista, poeta e intellettuale tra i più noti e discussi d’Italia. Alle 6.30 del 2 novembre 1975, il corpo martoriato di Pasolini viene rinvenuto su una strada sterrata dell’Idroscalo di Ostia, vicino a un campetto di calcio e a un gruppo di baracche abusive. Il cadavere presenta segni evidenti di un violento pestaggio: fratture, contusioni, ferite al volto e al torace. È l’attore Ninetto Davoli, amico e collaboratore del poeta, a effettuare il riconoscimento.

La confessione di Pino Pelosi e la ricostruzione del delitto

Interrogato la mattina stessa dal magistrato Luigi Tranfo, Pelosi confessa immediatamente l’omicidio. Racconta di aver conosciuto Pasolini la sera del 1° novembre, intorno alle ore 22.30, davanti alla stazione Termini di Roma. Dopo una sosta in una trattoria e un rifornimento di benzina, i due si sarebbero diretti a Ostia. Pelosi sostiene che, una volta appartati, Pasolini avrebbe cercato di imporgli rapporti sessuali violenti, e che lui, per difendersi, lo avrebbe colpito con una tavola di legno trovata a terra, fino a farlo cadere. Poi sarebbe fuggito con l’auto. Nega però di averlo travolto volontariamente: “Ho agito per difendermi”, dichiara.

Oriana Fallaci e i dubbi sull’omicidio di Pasolini

Subito dopo l’omicidio, fu la giornalista e scrittrice Oriana Fallaci a sollevare i primi dubbi sui retroscena poco chiari del delitto, pubblicando il 14 novembre 1975 sul settimanale “L’Europeo” un intervento che dette vita la settimana successiva a una celebre contro-inchiesta condotta da un gruppo di giornalisti (Paolo Berti, Duilio Pallottelli, Gian Carlo Mazzini) e da lei stessa.

Oriana Fallaci nell’articolo “Pasolini ucciso da due motociclisti?” mette in discussione la versione ufficiale dell’omicidio. Secondo testimoni delle baracche vicino all’Idroscalo di Ostia, Pasolini “non venne aggredito e ucciso soltanto da Giuseppe Pelosi, ma da lui e da altri due teppisti, che sembrano assai conosciuti nel mondo della droga”, giunti in motocicletta.

L’alterco sarebbe durato circa mezz’ora all’interno di una baracca: i tre colpivano Pasolini con tavolette di legno e catene, mentre lo scrittore cercava di difendersi. “A un certo punto la porta della baracca si spalancò e Pasolini uscì correndo verso la sua automobile”, ma i due complici lo raggiunsero e “passarono due volte sopra il corpo dello scrittore”, lasciando Pelosi solo a guardare e gridare: “Mo’ me lasciate solo, mo’ me lasciate qui”.

I funerali di Pasolini e il discorso di Alberto Moravia

Il 5 novembre 1975 Roma fu teatro di un evento doloroso e solenne: i funerali. La camera ardente fu allestita presso la Casa della Cultura in piazza Campo de’ Fiori a Roma. Fin dalle prime ore del mattino, amici, colleghi e personalità della cultura giunsero per rendere omaggio all’intellettuale. Tra i presenti nomi di rilievo come Enzo Siciliano, Ninetto Davoli, Franco e Sergio Citti, Bernardo Bertolucci, Francesco Rosi e Alberto Moravia. La bara, circondata da fiori e candele, era il simbolo tangibile di una perdita che andava ben oltre la sfera privata, toccando profondamente il cuore della società italiana e della sua cultura.

Le immagini dell’epoca mostrano una folla commossa sia all’interno sia all’esterno della Casa della Cultura. La presenza di tante persone, tra amici e ammiratori, documentava quanto Pasolini fosse amato e rispettato non solo per le sue opere ma anche per la coerenza e l’impegno civile che avevano caratterizzato la sua vita. Il corteo funebre, lungo e silenzioso, percorse le vie di Roma fino a giungere in piazza Farnese, dove la città si fermò idealmente per rendere omaggio a un uomo che aveva saputo raccontare il mondo con sensibilità unica e coraggio intellettuale straordinario.