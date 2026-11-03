Roma, via alla rottamazione dei debiti comunali: cancellati sanzioni e interessi. Come fare domanda

Roma, 3 novembre 2026 – Dal 1° dicembre 2026 al 1° febbraio 2027 i cittadini potranno presentare domanda per accedere alla definizione agevolata di alcuni debiti nei confronti di Roma Capitale. La Giunta Capitolina ha stabilito le nuove scadenze per aderire alla misura prevista dal Regolamento approvato con la Deliberazione dell’Assemblea Capitolina n. 98 del 2026, che consente di regolarizzare le somme dovute senza pagare sanzioni e interessi.

Il provvedimento riguarda il Canone per l’Occupazione di Suolo Pubblico, il Contributo di Soggiorno e diverse entrate legate ai servizi comunali , tra cui la refezione scolastica, il trasporto scolastico, i contributi per la sezione Ponte e le rette degli asili nido.

La definizione agevolata permette ai contribuenti di saldare esclusivamente l’importo originario del debito, eliminando gli importi aggiuntivi dovuti a sanzioni e interessi. Un’opportunità rivolta anche a coloro che hanno già avviato un piano di pagamento rateale oppure hanno un contenzioso in corso con l’amministrazione, purché le somme rientrino tra quelle ammesse al beneficio.