TASSE E MULTE|
Roma, via alla rottamazione dei debiti comunali: cancellati sanzioni e interessi. Come fare domanda
La definizione agevolata permette ai contribuenti di saldare esclusivamente l’importo originario del debito, eliminando gli importi aggiuntivi
Roma, 3 novembre 2026 – Dal 1° dicembre 2026 al 1° febbraio 2027 i cittadini potranno presentare domanda per accedere alla definizione agevolata di alcuni debiti nei confronti di Roma Capitale. La Giunta Capitolina ha stabilito le nuove scadenze per aderire alla misura prevista dal Regolamento approvato con la Deliberazione dell’Assemblea Capitolina n. 98 del 2026, che consente di regolarizzare le somme dovute senza pagare sanzioni e interessi.
Il provvedimento riguarda il Canone per l’Occupazione di Suolo Pubblico, il Contributo di Soggiorno e diverse entrate legate ai servizi comunali, tra cui la refezione scolastica, il trasporto scolastico, i contributi per la sezione Ponte e le rette degli asili nido.
La definizione agevolata permette ai contribuenti di saldare esclusivamente l’importo originario del debito, eliminando gli importi aggiuntivi dovuti a sanzioni e interessi. Un’opportunità rivolta anche a coloro che hanno già avviato un piano di pagamento rateale oppure hanno un contenzioso in corso con l’amministrazione, purché le somme rientrino tra quelle ammesse al beneficio.
L’adesione alla misura consente inoltre di evitare l’avvio delle procedure esecutive di recupero coattivo relative ai debiti regolarizzati, offrendo ai contribuenti la possibilità di definire la propria posizione con un esborso inferiore rispetto a quello inizialmente richiesto.
Per presentare domanda sarà necessario rivolgersi ad Aequa Roma S.p.A., attraverso il portale online dedicato alla definizione agevolata. Accedendo alla piattaforma, i cittadini potranno consultare la propria posizione debitoria, verificare gli importi ancora dovuti e inoltrare direttamente l’istanza. La procedura potrà essere effettuata anche da un soggetto delegato.
Una volta presentata la richiesta, sarà possibile ottenere i modelli necessari per effettuare il versamento della somma residua, anche attraverso un pagamento rateale secondo le modalità previste.
Le domande potranno essere inoltrate dal 1° dicembre 2026 fino al 1° febbraio 2027, accedendo al sito definizioneagevolata.aequaroma.it. La misura rappresenta una nuova possibilità per cittadini e attività economiche di regolarizzare le proprie pendenze con Roma Capitale, beneficiando dell’eliminazione di sanzioni e interessi.