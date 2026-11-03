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Sequestrato impianto a biomasse a Pontinia per reati ambientali: bloccati 16.000 metri quadrati, mille metri cubi di materiale organico e 16 silos
La Guardia di Finanza di Latina blocca un impianto di produzione energetica da biomasse dopo accertamenti con ARPA Lazio. Tre persone deferite alla Procura per gestione illecita di rifiuti e scarichi non autorizzati.
Pontinia – La Guardia di Finanza del Comando Provinciale di Latina ha sequestrato un impianto di produzione di energia elettrica da biomasse di oltre 15.000 metri quadrati situato a Pontinia. L’operazione, condotta dal Gruppo di Latina con il supporto tecnico dell’ARPA Lazio (Agenzia Regionale per la Protezione dell’Ambiente), rientra nelle attività di controllo economico-finanziario e di contrasto agli illeciti ambientali sul territorio.
Gli accertamenti hanno evidenziato gravi irregolarità, tra cui l’abbandono incontrollato di rifiuti, la gestione non autorizzata di acque reflue industriali e la presenza di una discarica abusiva. Tali condotte, secondo quanto emerso, sarebbero state poste in essere dal rappresentante legale e dai soci di una società di capitali con sede a Pontinia.
Sequestro e deferimenti per reati ambientali
Al fine di bloccare le attività illecite e prevenire ulteriori danni all’ecosistema locale, i finanzieri hanno sequestrato l’intero opificio industriale (15.839 metri quadrati), l’impianto di produzione a biomasse, 1.000 metri cubi di materiale organico e inerte, 100 metri cubi di rifiuti indifferenziati (tra cui plastiche, vetroresina e materiali ferrosi) e silos in vetroresina abbandonati.
A conclusione delle attività di polizia giudiziaria, sono state deferite alla Procura della Repubblica di Latina tre persone fisiche, ritenute responsabili dei reati previsti dal decreto legislativo n. 152/2006 (Testo Unico Ambientale). Inoltre, è stata segnalata una società di capitali per la responsabilità amministrativa degli enti ai sensi del decreto legislativo n. 231/2001.
Impegno della Guardia di Finanza per la tutela ambientale
L’intervento della Guardia di Finanza di Latina sottolinea l’impegno costante del Corpo nella tutela della salute pubblica e dell’ambiente, nonché nel contrasto alla criminalità economica. Le violazioni della normativa ambientale, come nel caso in questione, non solo ledono l’ecosistema, ma alterano anche le regole della concorrenza tra le imprese.
Si precisa, infine, che in ossequio al principio di non colpevolezza fino a sentenza definitiva, i provvedimenti adottati si riferiscono esclusivamente alla fase cautelare e i fatti riportati alla fase delle indagini preliminari, fatto salvo il giudizio di merito e, eventualmente, del Giudice del Riesame.