Sequestrato impianto a biomasse a Pontinia per reati ambientali: bloccati 16.000 metri quadrati, mille metri cubi di materiale organico e 16 silos

Pontinia – La Guardia di Finanza del Comando Provinciale di Latina ha sequestrato un impianto di produzione di energia elettrica da biomasse di oltre 15.000 metri quadrati situato a Pontinia . L’operazione, condotta dal Gruppo di Latina con il supporto tecnico dell’ ARPA Lazio (Agenzia Regionale per la Protezione dell’Ambiente), rientra nelle attività di controllo economico-finanziario e di contrasto agli illeciti ambientali sul territorio.

Gli accertamenti hanno evidenziato gravi irregolarità , tra cui l’ abbandono incontrollato di rifiuti , la gestione non autorizzata di acque reflue industriali e la presenza di una discarica abusiva . Tali condotte, secondo quanto emerso, sarebbero state poste in essere dal rappresentante legale e dai soci di una società di capitali con sede a Pontinia.

Al fine di bloccare le attività illecite e prevenire ulteriori danni all’ecosistema locale, i finanzieri hanno sequestrato l’intero opificio industriale (15.839 metri quadrati), l’impianto di produzione a biomasse, 1.000 metri cubi di materiale organico e inerte, 100 metri cubi di rifiuti indifferenziati (tra cui plastiche, vetroresina e materiali ferrosi) e silos in vetroresina abbandonati.