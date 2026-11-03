Tetto agli alunni stranieri, la Commissione Ue richiama il divieto di discriminazione
Roxana Minzatu richiama per gli alunni stranieri il divieto Ue di discriminazione e deroghe da interpretare restrittivamente.
Il diritto dell’Unione europea vieta la discriminazione diretta basata sulla nazionalità, mentre le eventuali deroghe devono essere interpretate in modo restrittivo. È il richiamo formulato da Roxana Minzatu, vicepresidente della Commissione Europea, in risposta a un’interrogazione di eurodeputati del Pd sul tetto previsto per gli alunni stranieri.
La Commissione, ha scritto Minzatu, «sta seguendo attentamente la questione», con particolare attenzione alle disposizioni richiamate nell’interrogazione. Il riferimento è al decreto legge italiano entrato in vigore il primo ottobre scorso, che dovrà ora essere convertito in legge dal Parlamento. La Commissione Europea, ha aggiunto la vicepresidente, seguirà da vicino gli sviluppi.
Nel quadro delle norme europee, la Corte di Giustizia dell’Unione Europea ha affermato con giurisprudenza «costante» che ogni cittadino dell’Ue può invocare il divieto di discriminazione per nazionalità previsto dall’articolo 18 del Trattato sul funzionamento dell’Unione europea, quando la situazione rientra nell’ambito del diritto dell’Ue.
Il richiamo alle discriminazioni dirette e indirette
La vicepresidente distingue tra discriminazione diretta, quando una norma differenzia espressamente in base alla nazionalità, e discriminazione indiretta, quando criteri diversi producono di fatto lo stesso risultato.
Secondo la risposta, una discriminazione diretta può essere compatibile con il diritto dell’Ue soltanto se fondata su una deroga prevista espressamente dal trattato, per esempio per motivi di ordine pubblico, pubblica sicurezza o sanità pubblica, oppure su una specifica disposizione di diritto derivato. In ogni caso, tali deroghe devono essere interpretate restrittivamente. La risposta non anticipa l’esito della conversione parlamentare né formula una valutazione definitiva sul decreto.
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Fonte originale: Scuola, vice presidente Commissione su tetto stranieri: “Trattati Ue vietano la discriminazione”