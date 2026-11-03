Tetto agli alunni stranieri, la Commissione Ue richiama il divieto di discriminazione

Il diritto dell’Unione europea vieta la discriminazione diretta basata sulla nazionalità, mentre le eventuali deroghe devono essere interpretate in modo restrittivo. È il richiamo formulato da Roxana Minzatu , vicepresidente della Commissione Europea, in risposta a un’interrogazione di eurodeputati del Pd sul tetto previsto per gli alunni stranieri .

La Commissione, ha scritto Minzatu, «sta seguendo attentamente la questione», con particolare attenzione alle disposizioni richiamate nell’interrogazione. Il riferimento è al decreto legge italiano entrato in vigore il primo ottobre scorso, che dovrà ora essere convertito in legge dal Parlamento. La Commissione Europea, ha aggiunto la vicepresidente, seguirà da vicino gli sviluppi.