Una mail minaccia esplosioni in 271 scuole: evacuati circa duemila bambini a Roma

Allarme in 271 scuole dopo una mail: a Roma evacuati circa duemila bambini

Una mail con la minaccia di un attentato imminente ha fatto scattare l’allarme in 271 scuole italiane. A Roma, tra gli otto istituti raggiunti dal messaggio, l’istituto comprensivo Cagliero di largo Volumnia ha evacuato circa 2.000 bambini, compresi gli alunni della scuola Gianni Rodari e della scuola dell’infanzia comunale.

Il messaggio, inviato contemporaneamente a diversi istituti, annunciava la presenza di un ordigno con un detonatore a distanza e un conto alla rovescia di sessanta minuti. La mail conteneva anche minacce di ulteriori violenze. Sulla vicenda sono in corso gli accertamenti della polizia postale.

L’evacuazione dell’istituto Cagliero

La comunicazione è arrivata alle 10.15. La dirigente scolastica Anna Fucile ha raccontato che l’istituto aveva un’ora per mettere in sicurezza i cinque plessi. Dopo aver valutato il contenuto della mail, ha fatto partire il piano di evacuazione: sono usciti per primi i bambini più piccoli e quelli più fragili, con il supporto della polizia locale.

Gli alunni sono stati accompagnati a Villa Lais, scelta perché dotata di un’agorà nella quale gli insegnanti avrebbero potuto gestire più facilmente i gruppi. La dirigente ha escluso l’uso dei cortili, ritenuti troppo vicini agli edifici scolastici.

Alle 11 tutti gli studenti erano fuori dagli edifici. La scuola ha quindi informato le famiglie, invitandole a mantenere la calma e comunicando che i bambini erano al sicuro. L’evacuazione ha riguardato i circa 1.200 alunni dell’istituto e quelli degli altri plessi coinvolti, inclusi i bambini con disabilità.

Le verifiche negli edifici

Alle 11.15, secondo quanto riferito, non si è verificata alcuna esplosione. Gli artificieri e i cani addestrati per la ricerca di esplosivi sono comunque arrivati sul posto e hanno iniziato a controllare i plessi.

Nel fabbricato intitolato a Rodari è stata trovata aperta una stanza che, normalmente, dovrebbe restare chiusa. Si tratta del locale nel quale sono custodite tutte le chiavi dell’istituto. La dirigente ha precisato che l’elemento richiede ulteriori approfondimenti.

Nel testo della mail veniva inoltre indicato un volo Ryanair, il FR4438, come obiettivo di un’esplosione. La fonte riporta il riferimento contenuto nel messaggio, mentre gli accertamenti delle autorità sono ancora in corso.

Il precedente del 19 ottobre

Le scuole italiane avevano già ricevuto comunicazioni analoghe il 19 ottobre. In quel caso, decine di istituti erano stati raggiunti da una mail con l’oggetto “La morte è vicina”, proveniente da un account saudita e scritta in italiano.

Il messaggio annunciava presunti attacchi terroristici e citava ancora una volta un ordigno con nitrato di ammonio, indicato nella mail come Anfo. Tra gli istituti destinatari figuravano l’IIS “Via Silvestri 301” e l’IC “Piazza De Cupis”, a Roma, oltre all’IIS “Paolo Borsellino e Giovanni Falcone” di Zagarolo, in provincia di Roma.