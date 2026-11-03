Via libera dell’Aula del Lazio alla norma sui debiti: 27 sì, opposizioni fuori dal voto

La legge sui debiti passa nel Lazio: le opposizioni non partecipano al voto finale

Il Consiglio regionale del Lazio ha approvato con 27 voti favorevoli la Proposta di legge regionale n. 304 del 2 ottobre 2026, dedicata al riconoscimento della legittimità dei debiti fuori bilancio e alle variazioni del bilancio di previsione regionale 2026-2028. I gruppi di opposizione hanno lasciato l’Aula al termine delle dichiarazioni di voto e non hanno preso parte alla votazione conclusiva.

Il provvedimento era stato adottato dalla Giunta regionale con deliberazione n. 895 del 1° ottobre 2026. La seduta si è svolta alla presenza del presidente della Regione Francesco Rocca e sotto la presidenza del Consiglio regionale di Antonello Aurigemma.

Le contestazioni dell’opposizione e la replica della maggioranza

Durante le dichiarazioni di voto, il consigliere Alessio D’Amato di Azione ha espresso contrarietà alla norma. Secondo D’Amato, il provvedimento destinerebbe 78 milioni di euro a un privato mentre il Fondo sanitario nazionale rischierebbe di scendere sotto il 6 per cento del Pil. Il consigliere ha inoltre contestato la gestione della vicenda da parte della Regione e ha parlato di una possibile riapertura del contenzioso sanitario.

Per la maggioranza, Luciano Mario Crea ha criticato la decisione delle opposizioni di abbandonare l’Aula e ha ricordato che la sentenza richiama ritardi e omissioni maturati tra il 2012 e il 2023. Crea ha anche sottolineato che la maggioranza ha sostenuto l’emendamento dell’opposizione per eliminare gli interessi.

Il capogruppo di Fratelli d’Italia Daniele Sabatini ha definito il testo una norma tecnica conseguente a una sentenza passata in giudicato. Il consigliere Nazzareno Neri dell’Udc ha confermato il voto favorevole del gruppo. Sabatini ha aggiunto che l’intervento punta a limitare il pagamento alla sorte capitale e alla rivalutazione monetaria.

L’assessore al Bilancio Giancarlo Righini ha respinto le accuse dell’opposizione, attribuendo i ritardi alla precedente legislatura e richiamando i giudizi di parifica della Corte dei Conti. In chiusura, Rocca ha definito la mancata partecipazione delle minoranze una mancanza di rispetto istituzionale e ha sostenuto che il pagamento senza ulteriori rinvii eviterebbe un esborso aggiuntivo di 9.000 euro al giorno in interessi.