Volo AZ1178 del 31 luglio 2024: Ita Airways dovrà versare 250 euro

La compagnia aerea è stata condannata al pagamento di 250 euro . La decisione richiama il Regolamento CE 261/2004 , che tutela i passeggeri in caso di ritardi prolungati, cancellazioni e negato imbarco.

Nel corso del giudizio, Ita Airways ha sostenuto che il ritardo fosse stato causato da problematiche tecniche riconducibili a circostanze eccezionali. Secondo quanto riportato nel comunicato, però, il giudice ha rilevato l’assenza di una prova documentale idonea a dimostrare l’esistenza di un evento straordinario e imprevedibile.