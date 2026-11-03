Volo AZ1178 del 31 luglio 2024: Ita Airways dovrà versare 250 euro
Il Giudice di Pace di Lamezia Terme condanna Ita Airways a pagare 250 euro per il ritardo del volo AZ1178 del 31 luglio 2024.
Il Giudice di Pace di Lamezia Terme ha accolto integralmente il ricorso promosso da ItaliaRimborso contro Ita Airways, riconoscendo a un passeggero la compensazione pecuniaria prevista dalla normativa europea per il ritardo del volo AZ1178 del 31 luglio 2024, sulla tratta Lamezia Terme-Roma.
La compagnia aerea è stata condannata al pagamento di 250 euro. La decisione richiama il Regolamento CE 261/2004, che tutela i passeggeri in caso di ritardi prolungati, cancellazioni e negato imbarco.
La contestazione sulle circostanze eccezionali
Nel corso del giudizio, Ita Airways ha sostenuto che il ritardo fosse stato causato da problematiche tecniche riconducibili a circostanze eccezionali. Secondo quanto riportato nel comunicato, però, il giudice ha rilevato l’assenza di una prova documentale idonea a dimostrare l’esistenza di un evento straordinario e imprevedibile.
La motivazione precisa inoltre che l’eventuale accettazione della riprotezione da parte del passeggero non comporta automaticamente la rinuncia alla compensazione pecuniaria prevista dalla normativa europea.
Il riconoscimento economico è quindi legato al ritardo del volo e alla mancata dimostrazione delle circostanze che avrebbero potuto esonerare il vettore dalla responsabilità prevista dal regolamento.
Il commento di ItaliaRimborso
«Questa sentenza rappresenta un ulteriore riconoscimento dei diritti dei viaggiatori e conferma che le compagnie aeree devono dimostrare concretamente l’esistenza di circostanze eccezionali per poter essere esonerate dalle proprie responsabilità», commentano da ItaliaRimborso.
L’organizzazione aggiunge che molti passeggeri rinunciano a far valere i propri diritti perché considerano complesso il percorso per ottenere la compensazione. La pronuncia, secondo ItaliaRimborso, dimostra invece l’esistenza di strumenti di tutela previsti dalla normativa europea.