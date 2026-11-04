A Nemi una giornata gratuita per vaccini, screening oncologici e controllo della vitamina D

Nemi ospiterà sabato 7 novembre 2026 la Giornata della Prevenzione e della Tutela della Salute. Dalle 10 alle 17, nella sala al piano terra di Corso Vittorio Emanuele 18, nel centro storico, i cittadini potranno accedere gratuitamente a vaccinazioni, screening e servizi di prevenzione.

Vaccinazioni e screening oncologici

Il programma prevede la somministrazione dei vaccini antinfluenzale, antipneumococcico, anti-Covid, contro il papillomavirus HPV e contro l’Herpes Zoster. Per la vaccinazione HPV sono indicate le persone a partire dai 12 anni, mentre le altre attività seguiranno fasce d’età e disposizioni sanitarie vigenti.

Sarà inoltre possibile prenotare lo screening mammografico e ritirare i kit per lo screening del tumore del colon-retto. Le attività saranno curate dai professionisti del Dipartimento di Prevenzione, dai Servizi Vaccinali e dai Referenti Screening della ASL Roma 6.

Nel corso della giornata sarà disponibile anche il controllo dei livelli di vitamina D attraverso un prelievo capillare. Il servizio sarà seguito dal Dipartimento di Prevenzione della ASL Roma 6.

L’app LazioPerLaSalute e le informazioni per partecipare

L’iniziativa, promossa dal Comune di Nemi insieme alla ASL Roma 6 e alla Regione Lazio, offrirà anche indicazioni per conoscere e attivare l’app LazioPerLaSalute. I cittadini potranno ricevere supporto dall’Infermiere di Famiglia e di Comunità del Dipartimento del Territorio – Distretto di appartenenza.