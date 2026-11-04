A Paestum gli itinerari di Legambiente Terracina per riscoprire l’Appia

Terracina – Il gruppo Salvalarte-Appia Unesco di Legambiente Terracina ha partecipato alla XXVIII Borsa Mediterranea del Turismo Archeologico di Paestum, nello stand istituzionale Appia Latina della Provincia di Latina e della Camera di Commercio Frosinone Latina. Al centro della proposta, il progetto di itinerari “Alla Ricerca dell’Appia Perduta…e Ritrovata”.

La proposta presentata allo Stand Appia Latina

Il gruppo, diretto dalla professoressa Maria Luisa Ghianda, è membro della Rete permanente dei 43 stakeholder del progetto Appia Latina. Nell’ambito del programma dello stand, dedicato al tema “Economia della Bellezza”, ha presentato una proposta di percorsi ciclopedoturistici e archeonaturalistici articolata su Il Cammino di Traiano, “I Passi di Aemilio” e “La Strada di Feronia”.

Gli itinerari sono il risultato del lavoro svolto dal circolo negli ultimi dieci anni attraverso le rassegne nazionali Appia Day e Appia Week. Il progetto è stato recentemente finanziato dalla Provincia di Latina e punta a collegare attività di scoperta, tutela e valorizzazione dei siti con una fruizione lenta e sostenibile del territorio.

Dal volontariato ai percorsi archeonaturalistici

Secondo quanto riportato nel comunicato, le iniziative dei volontari hanno riguardato la pulizia, la sorveglianza, la cura e la diffusione culturale di luoghi come Appia Antica a Villa Salvini, il Parco del Montuno, la Grande e Piccola Esedra traianea, l’Antico Porto Traianeo e la Fonte di Feronia con il suo Lucus, il Bosco Sacro.

I percorsi vengono accompagnati da visite guidate, visite teatralizzate, racconti storici e rievocazioni. Tra gli obiettivi indicati ci sono il miglioramento dell’accessibilità, la conoscenza storico-archeologica e naturalistica dei siti e la loro integrazione nei percorsi cittadini. È inoltre in corso, con l’Università La Sapienza, un ulteriore progetto denominato “Il Cammino di Francesco”.