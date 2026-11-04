Aeroporto di Fiumicino, raddoppiano le fermate Cotral al Terminal: più spazio ai bus anche di notte

Fiumicino, 4 novembre 2026 – Cambia l’organizzazione delle fermate Cotral all’aeroporto di Roma Fiumicino. Nell’area Arrivi del Terminal 3 è stato attivato un nuovo polo dedicato agli autobus regionali, con il raddoppio degli stalli e la ricollocazione di due fermate in un unico capolinea. L’intervento, realizzato da Cotral in collaborazione con ADR Mobility, società di Aeroporti di Roma, punta a migliorare l’accessibilità al trasporto pubblico e la gestione dei collegamenti, anche nelle ore notturne.

La nuova configurazione prevede due stalli adiacenti, accompagnati da una segnaletica dedicata per facilitare l’individuazione delle fermate da parte dei passeggeri e degli operatori aeroportuali. Una riorganizzazione che consentirà di gestire più efficacemente i movimenti degli autobus, soprattutto nelle fasce orarie in cui più linee arrivano contemporaneamente nello scalo.

Aeroporto di Fiumicino, cosa cambia per i passeggeri Cotral

L’obiettivo è rendere più ordinato e accessibile il sistema di collegamenti tra l’aeroporto, Roma e le altre località del Lazio. La concentrazione delle fermate in un unico polo dovrebbe contribuire a ridurre le interferenze tra gli autobus e migliorare la regolarità del servizio, semplificando al tempo stesso l’individuazione del capolinea.

Particolare attenzione è riservata ai collegamenti notturni, fondamentali per garantire gli spostamenti nelle fasce orarie non coperte dagli altri servizi di trasporto.

Il nuovo assetto risponde alle esigenze dei passeggeri in arrivo e in partenza nelle ore serali e del primo mattino, ma anche a quelle dei lavoratori aeroportuali. La comunità dello scalo conta infatti oltre 50mila persone, parte delle quali impegnate anche nei turni notturni.

L’intervento rientra inoltre negli obiettivi del Piano di Sviluppo Sostenibile dell’aeroporto di Fiumicino, che individua nel miglioramento dell’accessibilità e nell’integrazione con la rete dei trasporti due priorità per accompagnare la crescita dello scalo.

Le linee Cotral dal Terminal 3: collegamenti con Roma, Ostia e il Lazio

Dal nuovo polo di fermata del Terminal 3 sono operative le linee Cotral che collegano l’aeroporto con diverse destinazioni della Capitale e del territorio regionale.

Per Roma sono previsti collegamenti con Eur Magliana, Cornelia, Termini e Tiburtina. Questi ultimi due sono disponibili anche attraverso il servizio notturno.

Per il litorale, invece, restano operativi i collegamenti con Ostia Lido e Ostia Piazza Sirio.

La rete comprende inoltre numerose località del Lazio, tra cui Cerveteri, Ladispoli, Civitavecchia, Santa Marinella, Tolfa, Manziana, Veiano e Blera.

Gli orari aggiornati e i percorsi delle singole linee possono essere consultati sul sito ufficiale https://www.cotralspa.it.

Cotral e ADR Mobility: “Collegamenti più efficienti anche nelle ore notturne”

“Con il raddoppio degli stalli all’aeroporto di Fiumicino, Cotral rafforza il proprio impegno per un trasporto pubblico regionale più accessibile e integrato con i principali nodi della mobilità”, dichiara Manolo Cipolla, presidente di Cotral.

“Il nuovo polo di fermata al Terminal 3 garantisce collegamenti più efficienti con Roma e il territorio, anche nelle ore notturne, a beneficio di passeggeri e lavoratori dello scalo. Ringrazio ADR Mobility per la proficua collaborazione, che testimonia la volontà comune di migliorare la qualità dei servizi offerti ai cittadini”, aggiunge Cipolla.

Sull’importanza dell’intervento si sofferma anche Antonio Fraccari, consigliere delegato di ADR Mobility.

“Rendere l’aeroporto sempre più accessibile significa investire in un sistema di mobilità integrato e capace di rispondere alle esigenze di chi viaggia e di chi lavora nello scalo”, sottolinea Fraccari.

“La sinergia con Cotral ci consente di compiere un ulteriore passo in questa direzione, migliorando l’organizzazione dei collegamenti da e per Roma, con particolare attenzione alla continuità del servizio nelle ore notturne”.