AmCham Italy, fiscalità e certezza del diritto al centro del confronto sugli investimenti

AmCham Italy porta al centro fiscalità, incentivi agli investimenti e certezza del diritto per attrarre capitali e rafforzare la competitività italiana.

AmCham Italy, regole stabili e incentivi nella competizione per i capitali

Fiscalità, certezza del diritto e capacità di offrire condizioni favorevoli alle imprese sono stati al centro dell’incontro “Competing for capital: politiche fiscali, incentivi e la nuova geografia globale degli investimenti”, organizzato dalla American Chamber of Commerce in Italy nell’ambito della quinta edizione di Walk the talk.

Il confronto ha esaminato il ruolo delle politiche fiscali nell’attrazione di capitali, talenti e iniziative imprenditoriali, in uno scenario segnato dalla rivalità geopolitica e dalla riorganizzazione degli scambi commerciali. Secondo quanto emerso, gli incentivi risultano più efficaci se accompagnati da servizi pubblici efficienti, regole chiare, tutela dei diritti di proprietà e stabilità normativa.

Fiscalità e competitività italiana

Simone Crolla, consigliere delegato di AmCham Italy, ha affermato che la competizione globale non dipende più soltanto dal costo del lavoro o dalla dimensione dei mercati, ma anche dalla stabilità e dalla prevedibilità dei sistemi economici. Per attrarre investimenti, ha richiamato inoltre la necessità di politiche fiscali innovative, semplificazione normativa ed ecosistemi favorevoli all’impresa.

Nel dibattito sulle politiche italiane, i relatori hanno indicato nella certezza del diritto e in regole fiscali comprensibili e stabili elementi rilevanti per la competitività del Paese. Maurizio Leo, viceministro dell’Economia e delle Finanze, ha dichiarato che la riforma ha introdotto misure sulla fiscalità internazionale orientate a due obiettivi: certezza del diritto e semplificazione.

Tra gli interventi citati figurano l’attenzione ai neo-residenti e la semplificazione dei rapporti con le partecipate estere controllate da imprese italiane. Il testo collega queste misure alla possibilità di ridurre gli oneri amministrativi e di favorire l’arrivo o il ritorno di professionisti e manager, ma non presenta risultati già verificati.

Il quadro europeo e internazionale

Le politiche nazionali operano in un contesto condizionato da regole europee, accordi internazionali e standard dell’OCSE. Durante l’incontro è stata quindi sottolineata la necessità di coordinare gli interventi domestici con le norme sovranazionali, anche per limitare il rischio di frammentazione e contenziosi.

Al confronto tra fiscalità e investimenti sono state affiancate infrastrutture digitali e logistiche, formazione e ricerca. Secondo la sintesi del dibattito, la qualità degli ecosistemi locali rappresenta una condizione per trasformare gli incentivi agli investimenti in opportunità di sviluppo sostenibile nel medio e lungo periodo.