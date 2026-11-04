Auto, la commissione Envi propone un taglio della CO2 dell’87,5% entro il 2035

La commissione Envi del Parlamento europeo ha adottato la proposta negoziale sulla revisione degli obiettivi di emissione di CO2 per le nuove auto e i veicoli commerciali leggeri. Il testo, approvato con 48 voti favorevoli, 30 contrari e due astensioni, prevede per le autovetture una riduzione dell’87,5% entro il 2035, invece del 100% previsto dall’attuale obiettivo.

La proposta rientra, secondo il Parlamento europeo, in un pacchetto più ampio destinato a rendere il settore automobilistico europeo più pulito e competitivo. Il mandato per i negoziati con il Consiglio dell’Ue dovrebbe essere sottoposto al voto della sessione plenaria di dicembre.

Il nuovo obiettivo per le autovetture

Per raggiungere un obiettivo complessivo del 95%, i costruttori potrebbero compensare la quota residua del 7,5% dell’obiettivo di riferimento dell’Ue per il 2021 attraverso crediti legati all’impiego di acciaio a basse emissioni di carbonio prodotto nell’Unione europea.

Dall’entrata in vigore delle norme fino alla fine del 2034, questi crediti potrebbero contribuire agli obiettivi specifici per auto e veicoli commerciali leggeri entro un limite del 3%. Per i veicoli commerciali leggeri, il testo propone invece una riduzione del 35% entro il 2030, rispetto al 40% indicato dalla Commissione e al 50% previsto dalla normativa vigente.

Veicoli commerciali e combustibili ammissibili

Per il 2035, l’obiettivo di riduzione delle emissioni dei veicoli commerciali leggeri scenderebbe dal 100% all’80%. Anche in questo caso sarebbe possibile utilizzare crediti per l’acciaio a basse emissioni di carbonio, fino a un massimo del 7,5%.

Gli eurodeputati propongono inoltre di definire i Veef, acronimo inglese di “vehicles running exclusively on eligible fuels”, come auto e veicoli commerciali leggeri alimentati esclusivamente da combustibili rinnovabili o a basse emissioni di carbonio conformi a determinati criteri. La definizione di veicolo a zero emissioni includerebbe sia quelli a zero emissioni di CO2 allo scarico sia i Veef.

I moltiplicatori per i veicoli elettrici

Nel calcolo delle emissioni medie specifiche di CO2 di un costruttore, le auto elettriche di piccole dimensioni, lunghe al massimo 4,2 metri e prodotte nell’Ue, verrebbero conteggiate come 1,4 veicoli. Per quelle ad alta efficienza, anch’esse prodotte nell’Unione e conformi a rigorose soglie di consumo elettrico, il moltiplicatore sarebbe di 1,2.

Se immatricolati nell’ambito di un programma di leasing sociale, i coefficienti salirebbero rispettivamente a 1,5 e 1,3. I furgoni puramente elettrici prodotti nell’Ue avrebbero un moltiplicatore di 1,2 fino alla fine del 2034 e di 1,4 dal 2035.

Il relatore Massimiliano Salini (Ppe, Forza Italia) ha dichiarato che l’accordo consentirebbe di immatricolare auto con motore a combustione interna senza obblighi di compensazione, a tutela della “libertà tecnologica”. Secondo Salini, tra i veicoli a zero emissioni dovrebbero rientrare anche quelli alimentati esclusivamente con combustibili rinnovabili conformi alla direttiva sulle energie rinnovabili.