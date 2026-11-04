Bilancio Ue 2028-34, per la Corte solo una delle 28 opportunità è colta appieno

La proposta della Commissione europea per il bilancio Ue 2028-34 non sfrutta pienamente diverse possibilità di rafforzare trasparenza e rendicontabilità della gestione. È la valutazione della Corte dei Conti Europea, contenuta in un’analisi pubblicata mentre i decisori dell’Ue stanno negoziando forma e dimensioni definitive del prossimo quadro finanziario pluriennale.

La Corte ha confrontato le proposte presentate dalla Commissione a luglio e settembre 2025 con le 28 opportunità individuate in un documento di analisi pubblicato nel giugno dello stesso anno. Il risultato è che la Commissione ne ha colta appieno solo una: la semplificazione delle norme necessaria a rendere il bilancio più flessibile rispetto al mutare delle esigenze.

Le lacune sul finanziamento e sui risultati

In 19 casi le proposte tengono conto delle indicazioni solo in parte, mentre in otto casi non ne tengono conto. Le criticità maggiori riguardano il finanziamento non collegato ai costi, per il quale la Corte rileva progressi limitati e “importanti lacune metodologiche”.

Secondo l’analisi, il nuovo modello ricalca quello del fondo Ue per la ripresa post-Covid-19 e continua a porre l’accento sui progressi nell’attuazione, più che sui risultati. La Corte ritiene inoltre che le condizioni di pagamento debbano essere chiare, includere il rispetto delle normative europea e nazionale e garantire finanziamenti pienamente tracciabili.

La Commissione, aggiunge la Corte, ha perso l’opportunità di definire nella normativa il valore aggiunto Ue. Il quadro di performance proposto continua inoltre a privilegiare gli indicatori di realizzazione, senza un numero sufficiente di indicatori di risultato e di impatto.

Jan Gregor, membro della Corte dei Conti Europea responsabile dell’analisi, ha detto che il lavoro può aiutare i decisori Ue a finalizzare le norme sul prossimo bilancio a lungo termine. L’obiettivo indicato è un bilancio capace di mostrare con chiarezza quanto offre l’Unione e di rafforzare gestione, rendicontabilità e trasparenza.

Stato di diritto, risorse e controlli

Per il Semestre europeo, la concentrazione della programmazione in un unico piano nazionale per ciascuno Stato membro potrebbe lasciare meno potere decisionale alle Regioni. La Corte segnala anche una chiarezza insufficiente sulle modalità di valutazione delle riforme e di assegnazione delle risorse.

Le proposte introducono meccanismi più robusti per lo Stato di diritto e la Carta dei diritti fondamentali dell’Ue, ma alcune disposizioni potrebbero renderne meno efficace l’applicazione. Le nuove risorse proprie, inoltre, rendono più complesso il sistema di finanziamento.

Infine, secondo la Corte, alcune proposte non sanciscono esplicitamente i suoi diritti di audit. Questo crea incertezze sul mandato dell’istituzione, soprattutto per gli organismi esterni al quadro giuridico dell’Ue e per le forme di sostegno finanziario che coinvolgono terzi.