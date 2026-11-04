Carta Dedicata a Te, aggiornati gli elenchi dei beneficiari a Fiumicino: attenzione alla scadenza del 16 dicembre

Fiumicino, 4 novembre 2026 – Nuovi aggiornamenti per la Carta Dedicata a Te 2026-2027 , il sostegno economico destinato ai beneficiari individuati dall’INPS. Il Comune di Fiumicino ha approvato gli elenchi aggiornati dopo le comunicazioni del 30 ottobre 2026, che riguardano 432 nuovi beneficiari residenti sul territorio e la rettifica dell’elenco complessivo di 1.460 beneficiari .

Il 30 ottobre 2026 l’INPS ha aggiornato le informazioni relative alle carte di pagamento assegnate ai 432 nuovi beneficiari , con l’indicazione dei rispettivi codici identificativi.

Nella stessa giornata è stato pubblicato anche un elenco rettificato dei 1.460 beneficiari , con una modifica rispetto a quello precedentemente approvato dall’amministrazione comunale attraverso la determinazione dirigenziale n. 5106/2026.

A seguito di questi aggiornamenti, il Comune di Fiumicino ha approvato sia il nuovo elenco dei beneficiari della misura per il biennio 2026-2027, sia quello contenente i codici identificativi delle carte assegnate ai 432 nuovi destinatari.