POVERTA'
Carta Dedicata a Te, aggiornati gli elenchi dei beneficiari a Fiumicino: attenzione alla scadenza del 16 dicembre
Il Comune approva gli elenchi aggiornati dopo le comunicazioni dell’INPS
Fiumicino, 4 novembre 2026 – Nuovi aggiornamenti per la Carta Dedicata a Te 2026-2027, il sostegno economico destinato ai beneficiari individuati dall’INPS. Il Comune di Fiumicino ha approvato gli elenchi aggiornati dopo le comunicazioni del 30 ottobre 2026, che riguardano 432 nuovi beneficiari residenti sul territorio e la rettifica dell’elenco complessivo di 1.460 beneficiari.
L’aggiornamento riguarda anche l’assegnazione dei codici identificativi delle carte di pagamento. Per i cittadini interessati c’è inoltre una scadenza importante: il primo acquisto con la carta relativo all’annualità 2026 dovrà essere effettuato entro il 16 dicembre, pena la perdita del beneficio per l’anno in corso.
Carta Dedicata a Te, aggiornati gli elenchi dei beneficiari a Fiumicino
Il 30 ottobre 2026 l’INPS ha aggiornato le informazioni relative alle carte di pagamento assegnate ai 432 nuovi beneficiari, con l’indicazione dei rispettivi codici identificativi.
Nella stessa giornata è stato pubblicato anche un elenco rettificato dei 1.460 beneficiari, con una modifica rispetto a quello precedentemente approvato dall’amministrazione comunale attraverso la determinazione dirigenziale n. 5106/2026.
A seguito di questi aggiornamenti, il Comune di Fiumicino ha approvato sia il nuovo elenco dei beneficiari della misura per il biennio 2026-2027, sia quello contenente i codici identificativi delle carte assegnate ai 432 nuovi destinatari.
Per garantire la tutela dei dati personali, i nominativi non vengono pubblicati direttamente. I cittadini possono essere identificati attraverso il numero di protocollo dell’attestazione ISEE in corso di validità.
Carta Dedicata a Te, attenzione alla scadenza del 16 dicembre
Uno degli aspetti più importanti riguarda i tempi di utilizzo del contributo.
I beneficiari devono effettuare il primo pagamento con la Carta Dedicata a Te entro il 16 dicembre 2026, per quanto riguarda l’annualità in corso.
Chi non rispetterà questa scadenza perderà il diritto al beneficio relativo al solo anno 2026.
Si tratta quindi di una data da verificare con attenzione, soprattutto per i nuovi beneficiari che hanno ricevuto l’assegnazione della carta.
Come ottenere informazioni sulla Carta Dedicata a Te a Fiumicino
Le informazioni sulle modalità di erogazione del contributo e sulla misura sono contenute nell’Avviso pubblico approvato con determinazione dirigenziale n. 5106/2026.
Per ulteriori chiarimenti, i cittadini possono rivolgersi direttamente al Comune di Fiumicino scrivendo all’indirizzo e-mail dedicato:
L’amministrazione richiama quindi l’attenzione dei beneficiari sull’aggiornamento degli elenchi e, soprattutto, sulla necessità di utilizzare la carta entro il termine previsto per non perdere il contributo relativo al 2026.