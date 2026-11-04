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Carta Dedicata a Te, da oggi 500 euro per oltre un milione di famiglie: requisiti e scadenze
Il 4 novembre prende il via l’erogazione del contributo per 1,17 milioni di nuclei familiari
Fiumicino, 4 novembre 2026 – Da oggi, mercoledì 4 novembre 2026, parte l’erogazione della Carta Dedicata a Te, il contributo economico destinato a oltre un milione di famiglie italiane per l’acquisto di beni alimentari di prima necessità. La misura interessa 1.177.597 nuclei familiari e prevede un sostegno complessivo di 1.000 euro, distribuito in due tranche da 500 euro attraverso carte prepagate e ricaricabili di Poste Italiane.
Il primo accredito è previsto a partire da oggi, mentre il secondo arriverà da aprile 2027. Per i beneficiari c’è però una scadenza fondamentale: il primo acquisto dovrà essere effettuato entro il 16 dicembre 2026, pena la decadenza dal beneficio.
Carta Dedicata a Te 2026, chi ha diritto al contributo
La misura è rivolta ai nuclei familiari residenti in Italia che rispettano determinati requisiti economici e familiari.
In particolare, per accedere al sostegno è necessario avere:
- Un nucleo familiare composto da almeno tre persone;
- Un ISEE inferiore a 15.000 euro;
- Non percepire altri sussidi di inclusione sociale o sostegno alla povertà.
I beneficiari vengono individuati dai Comuni in collaborazione con l’INPS, sulla base dei requisiti previsti.
La platea nazionale comprende complessivamente 1.177.597 famiglie, destinatarie delle risorse stanziate per il biennio 2026-2027.
Quando arrivano i 1.000 euro e cosa succede dopo il 16 dicembre
Il contributo sarà erogato in due momenti distinti attraverso le carte distribuite da Poste Italiane.
La prima tranche, pari a 500 euro, viene accreditata a partire dal 4 novembre 2026. La seconda, dello stesso importo, sarà invece erogata a partire da aprile 2027, portando il sostegno complessivo a 1.000 euro per nucleo beneficiario.
Particolare attenzione deve essere riservata alla scadenza del 16 dicembre 2026. Entro questa data è obbligatorio effettuare almeno un acquisto utilizzando la carta.
Il mancato utilizzo entro il termine previsto comporta la decadenza dal beneficio. Una condizione importante per le famiglie che ricevono il contributo e che devono quindi prestare attenzione ai tempi di attivazione.
Cosa si può comprare con la Carta Dedicata a Te e come ottenere lo sconto del 15%
La carta è destinata all’acquisto di beni alimentari di prima necessità, con particolare attenzione alle produzioni italiane e ai prodotti a denominazione di origine protetta e indicazione geografica protetta, DOP e IGP.
Alla disponibilità economica della carta si aggiunge uno sconto extra del 15% sulla spesa, grazie all’accordo rinnovato dal Ministero dell’Agricoltura, della Sovranità alimentare e delle Foreste con le principali organizzazioni della grande distribuzione.
L’intesa coinvolge Federdistribuzione, ANCC Coop, ANCD Conad e Lidl e prevede che lo sconto aggiuntivo possa essere cumulato con le promozioni già presenti nei punti vendita aderenti.
Le risorse stanziate e le parole del ministro Lollobrigida
Per il biennio 2026-2027 il Governo ha stanziato un miliardo di euro, suddiviso in 500 milioni per ciascuna annualità.
Per il 2026, grazie al recupero di circa 91 milioni di euro di risorse residue dell’anno precedente, la disponibilità complessiva sale a 591.029.831 euro. Secondo i dati diffusi dal Ministero, l’investimento complessivo nella misura dal 2023 raggiunge così i 2,7 miliardi di euro.
“Con l’avvio oggi 4 novembre della Carta Dedicata a Te manteniamo un impegno preciso nei confronti delle famiglie italiane, destinando oltre 1 miliardo di euro ai nuclei più fragili”, dichiara Francesco Lollobrigida, ministro dell’Agricoltura, della Sovranità alimentare e delle Foreste.
“La nostra è una scelta di visione: no all’assistenzialismo passivo, sì a un sostegno concreto e dignitoso che protegge il potere d’acquisto degli italiani e, al contempo, difende l’eccellenza delle nostre filiere agroalimentari, della pesca e dell’agricoltura di qualità”, aggiunge il ministro.
Accanto alla Carta Dedicata a Te resta inoltre operativo il Fondo Nazionale Indigenti, con una dotazione strutturale di 50 milioni di euro annui. Per il 2026 le risorse disponibili ammontano a 54,9 milioni di euro, destinate all’acquisto di derrate alimentari ad alto valore nutrizionale per le persone in condizioni di povertà estrema.