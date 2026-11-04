Carta Dedicata a Te, da oggi 500 euro per oltre un milione di famiglie: requisiti e scadenze

Fiumicino, 4 novembre 2026 – Da oggi, mercoledì 4 novembre 2026 , parte l’erogazione della Carta Dedicata a Te , il contributo economico destinato a oltre un milione di famiglie italiane per l’acquisto di beni alimentari di prima necessità. La misura interessa 1.177.597 nuclei familiari e prevede un sostegno complessivo di 1.000 euro , distribuito in due tranche da 500 euro attraverso carte prepagate e ricaricabili di Poste Italiane.

La misura è rivolta ai nuclei familiari residenti in Italia che rispettano determinati requisiti economici e familiari.

La carta è destinata all’acquisto di beni alimentari di prima necessità, con particolare attenzione alle produzioni italiane e ai prodotti a denominazione di origine protetta e indicazione geografica protetta, DOP e IGP.