Da giovedì 5 novembre aumentano nubi e piogge tra Nordovest e regioni tirreniche

Il tempo peggiora gradualmente a partire dalle aree più occidentali. Tra giovedì 5 novembre e sabato sono attese piogge al Nordovest, sulle isole maggiori e su parte del Centro-Sud, mentre le temperature resteranno stabili.

Giovedì 5 novembre: prime piogge al Nordovest

Al Nord gli addensamenti interesseranno il Nordovest, con deboli piogge su Piemonte e ovest Liguria. La neve è prevista a partire dai 1600 metri. Sulle altre regioni settentrionali il cielo sarà più soleggiato, con massime tra 13 e 17 °C.

Al Centro la nuvolosità sarà irregolare lungo i versanti adriatici, senza fenomeni associati, mentre il versante tirrenico resterà generalmente più soleggiato. Le temperature raggiungeranno 14-18 °C.

Al Sud sono attese nubi e piogge sulle isole maggiori e sulla bassa Calabria ionica, con maggiori schiarite nelle altre zone. Massime stazionarie tra 15 e 18 °C.

Venerdì il peggioramento raggiunge altre regioni

Venerdì 6 novembre le nubi resteranno compatte sul Nordovest e le piogge sparse si estenderanno a Lombardia ed Emilia. Il Triveneto e la Romagna avranno condizioni più soleggiate. Le massime resteranno tra 13 e 17 °C.

La nuvolosità aumenterà sulle regioni tirreniche, con piogge dal pomeriggio. Sui settori orientali del Centro prevarrà una maggiore variabilità. Al Sud migliorerà in Sardegna, mentre saranno instabili Sicilia, Campania e Calabria, con piogge e rovesci.

Sabato piogge sparse al Centro-Sud

Sabato 7 novembre il Nord sarà nuvoloso o molto nuvoloso, con qualche pioggia fino al mattino soprattutto tra Lombardia ed Emilia. È previsto un miglioramento al Nordovest.

Al Centro saranno possibili piogge e rovesci sparsi, seguiti da graduali aperture sui settori tirrenici. Al Sud le schiarite riguarderanno le isole maggiori, mentre sui settori peninsulari resterà l’instabilità, in attenuazione da ovest in serata. Le temperature resteranno stabili: 14-17 °C al Centro e 15-18 °C al Sud.

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