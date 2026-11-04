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Dopo il referendum, gli Stati Generali dei Garantisti rilanciano la separazione delle carriere
Gli Stati Generali dei Garantisti rilanciano la separazione delle carriere dei magistrati senza modificare la Costituzione, con Enrico Costa.
Gli Stati Generali dei Garantisti si terranno venerdì 6 novembre alla Camera dei Deputati, con l’obiettivo di mantenere aperto il confronto sui temi delle garanzie nella giustizia e rilanciare la separazione delle carriere dei magistrati senza modificare la Costituzione. L’iniziativa è stata presentata da Enrico Costa e Gian Domenico Caiazza.
L’iniziativa del 6 novembre alla Camera
L’appuntamento è previsto nella Sala del Refettorio, dalle 10.30 alle 18. Parteciperà anche Antonio Tajani, segretario di Forza Italia. Sono inoltre attesi giornalisti, magistrati e rappresentanti garantisti presenti anche tra le forze politiche di opposizione, tra cui Roberto Giachetti e Benedetto Della Vedova.
Secondo quanto spiegato da Costa, il risultato del referendum sulla giustizia non chiude il confronto. Nel corso della giornata è previsto un sondaggio sul rapporto dei cittadini con i temi della giustizia. L’obiettivo dichiarato è costruire una base per un manifesto dei garantisti.
Caiazza ha indicato tra gli argomenti dell’incontro il ruolo del pubblico ministero, la terzietà del giudice, il processo mediatico e le intercettazioni. La Fondazione Einaudi ha istituito l’Osservatorio Giustizia Liberale dopo la sconfitta referendaria, con l’intenzione di rilanciare i valori della cultura garantista.
La separazione delle carriere senza riforma costituzionale
Costa ha annunciato che in Parlamento sarà ripresentata la proposta di legge dell’Unione delle Camere Penali. Ha inoltre richiamato i 13 milioni di cittadini che, secondo la sua dichiarazione, hanno votato sì al referendum, sostenendo che la questione debba essere nuovamente sottoposta al confronto politico.
Caiazza ha affermato che la separazione delle carriere può essere perseguita senza intervenire sulla Costituzione, citando tra le ipotesi due sezioni del Csm e modifiche alle norme sui concorsi. Ha ricordato anche una precedente proposta Pecorella e ha sostenuto che il tema resta centrale nel dibattito sulle democrazie contemporanee.