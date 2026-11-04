Dopo il referendum, gli Stati Generali dei Garantisti rilanciano la separazione delle carriere

Gli Stati Generali dei Garantisti si terranno venerdì 6 novembre alla Camera dei Deputati, con l’obiettivo di mantenere aperto il confronto sui temi delle garanzie nella giustizia e rilanciare la separazione delle carriere dei magistrati senza modificare la Costituzione. L’iniziativa è stata presentata da Enrico Costa e Gian Domenico Caiazza.

L’iniziativa del 6 novembre alla Camera

L’appuntamento è previsto nella Sala del Refettorio, dalle 10.30 alle 18. Parteciperà anche Antonio Tajani, segretario di Forza Italia. Sono inoltre attesi giornalisti, magistrati e rappresentanti garantisti presenti anche tra le forze politiche di opposizione, tra cui Roberto Giachetti e Benedetto Della Vedova.

Secondo quanto spiegato da Costa, il risultato del referendum sulla giustizia non chiude il confronto. Nel corso della giornata è previsto un sondaggio sul rapporto dei cittadini con i temi della giustizia. L’obiettivo dichiarato è costruire una base per un manifesto dei garantisti.

Caiazza ha indicato tra gli argomenti dell’incontro il ruolo del pubblico ministero, la terzietà del giudice, il processo mediatico e le intercettazioni. La Fondazione Einaudi ha istituito l’Osservatorio Giustizia Liberale dopo la sconfitta referendaria, con l’intenzione di rilanciare i valori della cultura garantista.

La separazione delle carriere senza riforma costituzionale

Costa ha annunciato che in Parlamento sarà ripresentata la proposta di legge dell’Unione delle Camere Penali. Ha inoltre richiamato i 13 milioni di cittadini che, secondo la sua dichiarazione, hanno votato sì al referendum, sostenendo che la questione debba essere nuovamente sottoposta al confronto politico.