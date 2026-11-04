Droni marini, il mercato italiano punta a 191,8 milioni di euro entro il 2030

Il mercato italiano dei droni marini e subacquei potrebbe quasi raddoppiare entro il 2030. Secondo la ricerca Above and Below Water Drones Market di PwC Strategy& Italia, il settore dei Sea Drone Systems passerà da un valore stimato di 99,2 milioni di euro nel 2025 a 191,8 milioni nel 2030, con una crescita media annua di circa il 14%.

I dati saranno presentati in anteprima il 5 novembre, durante la quinta edizione del Sea Drone Tech Summit 2026, in programma il 5 e 6 novembre al Polo di Ostia dell’Università Roma Tre. L’evento sarà trasmesso anche in diretta streaming.

UUV e USV, le stime per il 2030

La componente principale del mercato sarà rappresentata dai robot subacquei, indicati nel report come UUV (Unmanned Underwater Vehicles): nel 2030 dovrebbero raggiungere 121,1 milioni di euro, pari a circa il 63% del totale. I natanti di superficie senza equipaggio, gli USV (Unmanned Surface Vehicles), arriverebbero invece a 70,7 milioni, con una quota del 37%.

Le applicazioni commerciali resteranno prevalenti, con un valore previsto di 111,6 milioni di euro nel 2030. La crescita più sostenuta riguarderà però la Difesa, che secondo le stime passerà da 39,3 milioni di euro nel 2025 a 80,2 milioni nel 2030, con un incremento medio annuo del 15%.

Il settore comprende non solo i produttori di veicoli, ma anche l’ecosistema di sensori, comunicazioni, sistemi di lancio e recupero e servizi. Questa filiera rappresenta già circa il 45% del mercato allargato. Nel 2025 ha registrato una crescita del 9%, rispetto al 4% segnato dai produttori di droni.

Il programma del summit di Ostia

In Italia risultano oltre 50 programmi e iniziative legati ai Sea Drone Systems. Il Polo Nazionale della dimensione Subacquea ha inoltre avviato 21 progetti di ricerca e sviluppo, per un valore complessivo di 125 milioni di euro.

Al congresso parteciperanno rappresentanti di istituzioni civili e militari, università, centri di ricerca e industria. Sono annunciati speaker di Marina Militare, Arma dei Carabinieri, Capitaneria di Porto-Guardia Costiera, Guardia di Finanza e Consiglio Nazionale delle Ricerche, oltre a esponenti delle università Roma Tre, Firenze, Padova e della Calabria.