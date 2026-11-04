Due rapine vicino alla stazione di Lavinio: quattro arresti dei Carabinieri

Anzio, 4 novembre 2026 – Quattro persone sono state arrestate dai Carabinieri della Compagnia di Anzio nell’area della stazione ferroviaria di Lavinio e nelle zone vicine. Gli interventi, avvenuti lungo via di Valle Schioia, hanno riguardato due distinti episodi per i quali gli indagati sono gravemente indiziati del reato di rapina.

L’aggressione all’automobilista

Il primo episodio risale alla tarda serata del 29 ottobre, quando una residente ha chiamato il 112 dopo aver sentito urla e il clacson di un’auto. Secondo quanto ricostruito dai militari, un 30enne italiano e due cittadini pakistani di 28 anni, già noti alle forze dell’ordine, avrebbero circondato una vettura, pretendendo con minacce una somma di denaro collegata a un presunto debito per canoni d’affitto arretrati.

Durante l’aggressione, uno dei tre avrebbe afferrato il braccio del conducente attraverso il finestrino e gli avrebbe sottratto lo smartphone, mentre i complici colpivano la carrozzeria. L’arrivo di alcuni residenti ha provocato la fuga del gruppo. Le pattuglie li hanno poi rintracciati in un parcheggio vicino, recuperando il cellulare e restituendolo alla vittima.

I tre sono stati arrestati e accompagnati nella Casa Circondariale di Velletri, a disposizione dell’Autorità Giudiziaria.

Il secondo intervento al supermercato

Poche ore dopo, intorno alle 13 del 30 ottobre, i Carabinieri dell’Aliquota Radiomobile sono intervenuti presso un supermercato della stessa zona. Una 27enne straniera, dopo aver preso generi alimentari dagli scaffali, avrebbe tentato di oltrepassare le casse senza pagare.

Quando il titolare ha cercato di fermarla, la donna avrebbe reagito sferrandogli un calcio per fuggire. È stata bloccata all’esterno con l’aiuto di un dipendente e consegnata ai militari. La 27enne è stata arrestata in flagranza per rapina impropria e trattenuta nelle camere di sicurezza della Compagnia in attesa del giudizio direttissimo.