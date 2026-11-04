Il 7 novembre a Ostia si provano vela, SUP e surf con l’Aquatic Sport Day

Ostia – Il 7 novembre 2026, dalle 9:30 alle 16:30, il Porto Turistico di Roma ospiterà l’Aquatic Sport Day, iniziativa gratuita promossa dall’Università degli Studi di Roma “Foro Italico”. La giornata è dedicata alle discipline sportive acquatiche ed è aperta alla cittadinanza.

Il programma tra attività in mare e divulgazione

L’evento è realizzato in collaborazione con la Federazione Italiana Vela (FIV), la Federazione Italiana Surfing Sci nautico. Wakeboard (FISSW) e la marina della Capitale. I partecipanti, anche senza esperienza precedente, saranno coinvolti in attività pratiche e momenti di approfondimento.

Il programma prevede due moduli. Il primo riguarda la vela, con un’introduzione alla navigazione e un’uscita in mare su imbarcazioni d’altura e mini altura accompagnati da istruttori federali. Il secondo è dedicato a SUP e surf, con una prova di stand up paddle in acqua e un’esperienza al simulatore di surf.

Alle attività sportive si affiancheranno incontri sulla scienza della vela, sulla sicurezza in mare, sull’ambiente costiero e sui benefici dell’attività fisica in ambiente acquatico. L’iniziativa rientra nelle attività di Terza Missione dell’Università.

Partecipazione e condizioni meteo

È previsto un massimo di 48 partecipanti, divisi in due gruppi. Per prendere parte alla giornata è necessario iscriversi attraverso l’apposito form indicato dagli organizzatori.