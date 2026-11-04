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Il 7 novembre a Ostia si provano vela, SUP e surf con l’Aquatic Sport Day
Aquatic Sport Day al Porto Turistico di Roma il 7 novembre 2026: vela, SUP e surf gratuiti per un massimo di 48 partecipanti.
Ostia – Il 7 novembre 2026, dalle 9:30 alle 16:30, il Porto Turistico di Roma ospiterà l’Aquatic Sport Day, iniziativa gratuita promossa dall’Università degli Studi di Roma “Foro Italico”. La giornata è dedicata alle discipline sportive acquatiche ed è aperta alla cittadinanza.
Il programma tra attività in mare e divulgazione
L’evento è realizzato in collaborazione con la Federazione Italiana Vela (FIV), la Federazione Italiana Surfing Sci nautico. Wakeboard (FISSW) e la marina della Capitale. I partecipanti, anche senza esperienza precedente, saranno coinvolti in attività pratiche e momenti di approfondimento.
Il programma prevede due moduli. Il primo riguarda la vela, con un’introduzione alla navigazione e un’uscita in mare su imbarcazioni d’altura e mini altura accompagnati da istruttori federali. Il secondo è dedicato a SUP e surf, con una prova di stand up paddle in acqua e un’esperienza al simulatore di surf.
Alle attività sportive si affiancheranno incontri sulla scienza della vela, sulla sicurezza in mare, sull’ambiente costiero e sui benefici dell’attività fisica in ambiente acquatico. L’iniziativa rientra nelle attività di Terza Missione dell’Università.
Partecipazione e condizioni meteo
È previsto un massimo di 48 partecipanti, divisi in due gruppi. Per prendere parte alla giornata è necessario iscriversi attraverso l’apposito form indicato dagli organizzatori.
In caso di condizioni meteo-marine non idonee alle attività in acqua, sarà predisposto un programma alternativo a terra e al coperto. Se le condizioni dovessero risultare particolarmente perturbate, l’evento sarà rinviato.