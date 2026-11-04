L’8 novembre Report torna su Rai3 con nuovi conduttori e la sigla storica

Report torna su Rai3 l’ 8 novembre con Claudia Di Pasquale e Daniele Piervincenzi alla conduzione. Tra le novità della nuova stagione ci sarebbe il ritorno alla sigla storica , al posto della versione rivisitata trasmessa nell’ultima edizione.

La modifica, secondo quanto apprende l’Adnkronos, sarebbe una delle prime scelte della nuova squadra. Anche il laboratorio dedicato ai giovani giornalisti d’inchiesta potrebbe cambiare denominazione: salvo variazioni dell’ultima ora, il nome previsto sarebbe Report Play . Nelle precedenti stagioni il segmento andava in onda alle 20.30, prima del programma principale.

Le puntate dovrebbero ruotare attorno a un’inchiesta principale, senza però diventare monotematiche . Le informazioni sulla struttura restano condizionali, perché il lavoro della redazione è mantenuto riservato.

La trasmissione affronterà anche il caso di Valter Lavitola , indicato nella fonte come reo confesso del ruolo di mandante nell’attentato di un anno fa contro Ranucci. Il programma dovrebbe proporre nuovi documenti e testimonianze inedite sulla vicenda e sul ruolo dell’ex faccendiere, già coinvolto in procedimenti per estorsione e corruzione internazionale.

La prima puntata sarà inoltre il banco di prova per Di Pasquale e Piervincenzi, davanti a un pubblico molto legato alla precedente conduzione. Sui canali ufficiali, diversi commenti al promo hanno espresso contrarietà all’assenza di Ranucci, con messaggi come “Senza Ranucci non c’è Report” e “No Ranucci, no Report”.