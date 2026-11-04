Latina, cinque giorni di gara per 25 giovani artisti all’Italian Circus Talent Festival

Latina – Dal 5 al 9 novembre 2026, Latina ospiterà la quinta edizione dell’Italian Circus Talent Festival. Sotto lo chapiteau allestito in via Rossetti, nell’area del mercato settimanale, si esibiranno 25 artisti tra i 9 e i 25 anni, provenienti da otto Paesi.

La manifestazione, dedicata al circo tradizionale e contemporaneo, propone una competizione pensata per valorizzare le nuove generazioni e favorire il passaggio dalla formazione alle opportunità professionali. Le performance, selezionate tra le proposte di scuole, accademie e agenzie, spazieranno tra discipline legate alla tradizione e numeri innovativi.

Il programma e le giurie

L’apertura è fissata per giovedì 5 novembre alle 21 con lo spettacolo A. Venerdì 6, alla stessa ora, sarà proposto lo spettacolo B. Sabato sono previsti due appuntamenti, alle 16.30 con lo spettacolo B e alle 21 con lo spettacolo A. Domenica 8 novembre si terranno le ultime esibizioni, alle 15.30 e alle 19.

Gli spettacoli A e B sono differenti, ma hanno identico livello artistico: la distinzione serve esclusivamente a dividere i concorrenti in due gruppi. Le prove saranno valutate da una giuria tecnica internazionale composta da 13 personalità del settore. Domenica sarà affiancata dalla giuria della critica, formata da rappresentanti della stampa locale, nazionale e specializzata.

La direzione di pista sarà curata da Ruby Merzari, con gli assistenti Fabrizio e Matteo Montico. A presentare gli spettacoli sarà Davide Padovan.

Il gala conclusivo

La rassegna si concluderà lunedì 9 novembre alle 20.30 con lo spettacolo di gala e la cerimonia di premiazione dei vincitori. Secondo Fabrizio Montico, presidente dell’Italian Circus Talent Festival, l’appuntamento deve essere «un’occasione per crescere, conoscersi, confrontarsi e imparare, oltre che una competizione».