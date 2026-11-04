Lazio, economia in crescita: Pil +1% e investimenti pubblici +25%. Ma frenano export e turismo

Il report di Banca d’Italia: nel primo semestre 2026 aumenta l’occupazione e la disoccupazione scende al 5,3%. A sostenere la crescita sono soprattutto consumi e opere pubbliche, mentre pesano il calo delle esportazioni e il dopo Giubileo

Roma, 4 novembre 2026 – L’economia del Lazio continua a crescere a un ritmo leggermente superiore alla media nazionale. Nel primo semestre del 2026, il prodotto regionale è aumentato dell’1% rispetto allo stesso periodo dell’anno precedente, sostenuto soprattutto dai consumi e dagli investimenti pubblici. La spesa degli enti territoriali per le opere pubbliche è cresciuta di circa il 25%, mentre l’occupazione ha continuato ad aumentare e il tasso di disoccupazione è sceso al 5,3%.

È il quadro che emerge dal rapporto “L’economia del Lazio – Aggiornamento congiunturale”, pubblicato dalla Banca d’Italia nel novembre 2026. Un’analisi che fotografa una regione ancora in espansione, nonostante le tensioni geopolitiche e l’aumento dei costi energetici, ma che evidenzia anche alcune criticità: le esportazioni sono diminuite del 6,8% e il turismo ha risentito della conclusione del Giubileo.

A commentare i dati è il presidente della Regione Lazio, Francesco Rocca, che sottolinea il ruolo degli investimenti e delle imprese nella crescita dell’economia regionale.

Lazio, Pil in crescita dell’1%: il ruolo degli investimenti pubblici

Secondo l’indicatore trimestrale dell’economia regionale (ITER) elaborato dalla Banca d’Italia, nella prima metà del 2026 il prodotto del Lazio sarebbe aumentato dell’1% su base annua, poco più della media italiana e di quella delle regioni del Centro. La crescita si è rafforzata soprattutto nei mesi primaverili.

Uno dei principali motori dell’espansione è rappresentato dalle opere pubbliche, sostenute anche dai progetti finanziati attraverso il Piano nazionale di ripresa e resilienza.

I dati provvisori del sistema Siope indicano che, nei primi sei mesi dell’anno, la spesa per investimenti in opere pubbliche degli enti territoriali è aumentata di circa un quarto. A trainare l’incremento sono stati soprattutto i Comuni, con Roma Capitale responsabile di oltre un terzo della spesa complessiva regionale.

Il rapporto evidenzia inoltre che, a giugno 2026, i pagamenti relativi agli interventi del PNRR nel Lazio avevano raggiunto i 7,4 miliardi di euro, pari al 55% degli stanziamenti.

Anche il settore edilizio mostra segnali positivi: le ore lavorate nelle costruzioni sono aumentate dell’1% rispetto al primo semestre 2025, a fronte di una lieve flessione registrata a livello nazionale.

Lavoro, disoccupazione al 5,3% e occupazione sopra la media italiana

Indicazioni positive arrivano anche dal mercato del lavoro. Nel primo semestre del 2026 l’occupazione nel Lazio è aumentata dello 0,5%, un andamento sostanzialmente in linea con quello nazionale, cresciuto dello 0,6%.

Il tasso di occupazione ha raggiunto il 64,6%, contro il 63% registrato in Italia. La disoccupazione è invece diminuita di un punto percentuale, attestandosi al 5,3%, leggermente al di sotto della media nazionale del 5,6%.

La crescita ha interessato soprattutto il lavoro dipendente, aumentato dell’1,7%, mentre il numero dei lavoratori autonomi è diminuito del 4,1%.

Il quadro presenta tuttavia anche un elemento di attenzione: le forze di lavoro si sono ridotte dello 0,6% e il tasso di attività è sceso al 68,3%. La Banca d’Italia evidenzia che una parte della diminuzione della disoccupazione potrebbe essere legata all’uscita di persone dal mercato del lavoro.

Guardando al 2025, le elaborazioni di Unindustria su dati Istat avevano già registrato circa 15mila occupati in più, con un tasso di disoccupazione del 5,5%.

Export in calo del 6,8% e turismo in flessione dopo il Giubileo

Accanto ai segnali positivi, il rapporto della Banca d’Italia evidenzia alcune difficoltà per settori importanti dell’economia regionale.

Nei primi sei mesi del 2026 le esportazioni del Lazio sono diminuite del 6,8%, mentre a livello nazionale si è registrato un incremento del 4,5%.

La contrazione ha interessato soprattutto i mezzi di trasporto, le cui esportazioni si sono più che dimezzate, anche a causa del calo delle vendite di aeromobili e veicoli spaziali verso il Medio Oriente e gli Stati Uniti.

In flessione anche la farmaceutica, che rappresenta oltre la metà delle esportazioni regionali: le vendite all’estero sono diminuite del 6,5%, dopo la forte crescita del 2025.

La frenata ha riguardato soprattutto i mercati extraeuropei, con esportazioni in calo del 14%. Negli Stati Uniti la diminuzione è stata dell’11,9%, mentre in Asia ha raggiunto il 28,3%.

Anche il turismo ha risentito del confronto con l’anno del Giubileo. Nella Città metropolitana di Roma, che concentra oltre il 90% dei movimenti turistici regionali, le presenze sono diminuite del 4% nel primo semestre 2026.

L’aumento dei pernottamenti negli alberghi, soprattutto nelle strutture di categoria superiore, non è stato sufficiente a compensare la flessione registrata nel comparto extralberghiero.

Famiglie, consumi in crescita ma l’inflazione frena il potere d’acquisto

La crescita economica si riflette anche sui consumi delle famiglie, aumentati dell’1,3% in termini reali, poco più della media italiana dell’1,1%.

Il reddito disponibile è cresciuto del 2,8% a valori correnti, ma l’incremento si è ridotto allo 0,5% al netto dell’inflazione.

A pesare sono stati soprattutto i rincari dei carburanti, delle abitazioni e delle utenze. Nei primi nove mesi del 2026 l’inflazione regionale ha raggiunto in media il 2,9%, rispetto all’1,8% dello stesso periodo dell’anno precedente.

Un aumento dei prezzi che ha limitato i benefici della crescita economica sul potere d’acquisto, soprattutto per le famiglie meno abbienti, sulle quali incidono maggiormente le spese difficilmente comprimibili.

Rocca: “Il Lazio cresce più della media nazionale per il quinto anno consecutivo”

Per il presidente della Regione Lazio, Francesco Rocca, i dati confermano la capacità del territorio di sostenere lo sviluppo economico attraverso gli investimenti e il lavoro.

“Il Lazio cresce più della media nazionale per il quinto anno consecutivo, con un aumento del Pil dell’1% nel primo semestre del 2026. I dati della Banca d’Italia confermano il ruolo degli investimenti pubblici, con la spesa per le opere cresciuta del 25% rispetto allo stesso periodo del 2025. Sono cantieri, infrastrutture e opportunità per le nostre imprese, sui quali stiamo concentrando l’impegno della Regione”, dichiara Rocca.

Il presidente richiama anche i risultati occupazionali, sottolineando come il Lazio presenti un tasso di occupazione superiore alla media italiana e una disoccupazione più contenuta.

“Il rallentamento del turismo dopo il Giubileo e la flessione dell’export richiedono attenzione e ci spingono a rafforzare il sostegno ai territori e alle filiere strategiche, dalla farmaceutica all’aerospazio”, aggiunge il presidente.

“Siamo orgogliosi di un Lazio che cresce, investe e crea lavoro, grazie alla forza delle sue imprese e all’impegno quotidiano dei suoi lavoratori. Questi risultati ci danno ancora più determinazione, perché abbiamo le capacità e l’ambizione per fare di più e portare nuove opportunità in tutte le nostre province”.

Le prospettive per il 2027: imprese più prudenti sugli investimenti

Se il primo semestre del 2026 conferma l’espansione dell’economia regionale, le prospettive per i mesi successivi appaiono più caute.

Secondo l’indagine della Banca d’Italia, una quota crescente di imprese prevede un fatturato stabile tra la fine del 2026 e l’inizio del 2027. Anche le aspettative sugli investimenti risultano meno favorevoli, soprattutto nel settore dei servizi.

A condizionare le previsioni sono il rialzo dell’inflazione, i maggiori costi energetici e l’orientamento più restrittivo della politica monetaria.