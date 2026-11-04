Masters 1000 di Parigi, colpo di Musetti al secondo turno: battuto Zverev

Parigi, 4 novembre 2026 – Colpo Lorenzo Musetti . Oggi, mercoledì 4 novembre, il tennista azzurro ha battuto il nuovo numero 1 del mondo Alexander Zverev , che ha da poco sorpassato Jannik Sinner in testa al ranking Atp, nel secondo turno del Masters 1000 di Parigi , torneo in cui Zverev aveva raggiunto la semifinale nella scorsa edizione. Musetti si è imposto in due set con il punteggio di 7-6 (5), 6-2 in un’ora e 42 minuti di gioco.

Dopo un primo set molto equilibrato, deciso soltanto al tie break in favore dell’azzurro, Musetti è riuscito a imporsi nettamente nel secondo parziale, dominando gli scambi e trovando un break dopo l’altro. Zverev è sembrato in affanno sia fisico che mentale, mentre il tennista toscano sta ritrovando lo smalto che gli è mancato per tutto l’anno a causa degli infortuni.