NEXUS 2026, sfilata di big a Latina e Fiuggi: ecco tutti i leader e i Ministri confermati

Roma, 4 novembre 2026 – Protagonisti Ministri, vertici delle istituzioni, big della politica, grandi manager, esperti di innovazione ed economia insieme alle grandi firme del giornalismo nazionale. Hanno già confermato la loro presenza il Vicepresidente del Consiglio Antonio Tajani, il Ministro Paolo Zangrillo, i leader del M5S Giuseppe Conte e di Azione Carlo Calenda. Ci saranno anche il Governatore della Banca d’Italia Fabio Panetta e il Commissario della Figc Giovanni Malagò. Tra i giornalisti: i Direttori di Tg1, Corriere della Sera e Quotidiano Nazionale

Roma, 4 novembre 2026 – Un confronto di alto livello sui grandi temi del futuro con la partecipazione di Ministri, Parlamentari, vertici delle istituzioni regionali e locali, del mondo accademico, dell’imprenditoria, della finanza e della divulgazione digitale. Tutto questo è “Nexus – Visioni e strategie di sviluppo del territorio ”, la grande manifestazione pensata per analizzare i motori economici, le grandi infrastrutture, l’innovazione tecnologica e le sfide geopolitiche che ridisegnano il futuro del Lazio e del Paese.

L’evento dedicato alle visioni, alle strategie e alle grandi trasformazioni per lo sviluppo del territorio, si terrà a Latina (teatro D’Annunzio) il 5 e il 6 novembre e a Fiuggi (Fiuggi Convention Centre) il 19 e il 20 novembre .

I grandi nomi a NEXUS

Tra gli ospiti di spicco già confermati nel capoluogo pontino il 6 novembre il Ministro della Pubblica Amministrazione, Paolo Zangrillo ; il Viceministro degli Esteri, Edmondo Cirielli ; il Sottosegretario al Ministero del Lavoro, Claudio Durigon ; il Sottosegretario al Ministero della Salute, Marcello Gemmato ; il Capogruppo del PD al Senato, Francesco Boccia ; i già Ministri Stefano Patuanelli (Parlamentare M5S); Massimo Bray (direttore generale dell’Istituto della Enciclopedia Italiana) e Beatrice Lorenzin (Senatore PD).

Folta la platea dei big della politica che interverranno il 20 novembre a Fiuggi, tra cui il Vicepresidente del Consiglio dei Ministri, Antonio Tajani , l’ex Presidente del Consiglio e leader del Movimento 5 Stelle, Giuseppe Conte , il già Ministro e leader di Azione, Carlo Calenda , il Presidente della Regione Lazio Francesco Rocca , il Sottosegretario al Ministero delle Infrastrutture, Antonio Iannone .

Tutti i big, sia a Latina che a Fiuggi, saranno intervistati di volta in volta dal Direttore del Tg1 , Gian Marco Chiocci , dalla conduttrice televisiva ed ex Ministro Nunzia De Girolamo , nonché dalla Direttrice di Quotidiano Nazionale, Agnese Pini .

Il day-1 a Fiuggi, inoltre, si concluderà con un’intervista esclusiva di assoluto rilievo: Fabio Panetta , Governatore della Banca d’Italia, converserà con il Direttore del Corriere della Sera, Luciano Fontana Ospite della prima giornata a Latina sarà invece il Commissario straordinario della Figc, Giovanni Malagò , intervistato dal giornalista Gianluca Atlante e da Nunzia De Girolamo .

Nelle prossime ore, inoltre, sia per la tappa di Latina sia per quella di Fiuggi, sono attese ulteriori conferme di altri esponenti di primo piano del Governo, del Parlamento e delle Istituzioni.

In campo innovatori e start-upper di successo

NEXUS, organizzato da Giornalisti Indipendenti scpa , società editrice degli storici quotidiani Ciociaria Oggi e Latina Oggi, rappresenta un momento di confronto di alto profilo e si pone l’obiettivo di trasformare le grandi transizioni in corso, dall’innovazione tecnologica all’energia, dall’intelligenza artificiale alle infrastrutture strategiche, in opportunità concrete per il tessuto economico regionale e nazionale.

A Latina, così come avverrà a Fiuggi, il day-1 vede protagonisti innovatori di fama nazionale e internazionale e start-upper di successo . Dalle ore 15 sul palco del Teatro D’Annunzio si incontreranno esperienze che raramente condividono lo stesso palco: dallo sport internazionale alla Silicon Valley, dalle imprese che reinventano il proprio futuro alle nuove frontiere della scienza, della comunicazione e della tecnologia.

Nel corso del pomeriggio interverranno: 𝗗𝗮𝗻𝗶𝗲𝗹𝗲 𝗣𝗲𝗿𝗶𝘁𝗼, cofondatore di Faire e Depthfirst; 𝗔𝗹𝗲𝘀𝘀𝗮𝗻𝗱𝗿𝗼 𝗧𝗼𝗺𝗺𝗮𝘀𝗶, Founder e CEO di FutureProofSociety, e Will Media; 𝗠𝗮𝘀𝘀𝗶𝗺𝗼 𝗧𝗲𝗺𝗽𝗼𝗿𝗲𝗹𝗹𝗶, fisico, fondatore e presidente di The FabLab; 𝗠𝗮𝘀𝘀𝗶𝗺𝗼 𝗖𝗵𝗶𝗿𝗶𝗮𝘁𝘁𝗶, Esperto di intelligenza artificiale, Founder & CEO di Metatecnica; 𝗙𝗮𝗯𝗶𝗮𝗻𝗮 𝗥𝗼𝗺𝗮𝗻𝗼, Fondatrice e Presidente di DOMINAE, Associazione del Made in Italy nel Mondo, direttrice editoriale di TheUnique; 𝗜𝘀𝗮𝗯𝗲𝗹𝗹𝗮 𝗖𝗮𝗿𝗽𝗶𝗻𝗲𝘁𝗶, seconda generazione dell’Azienda Agricola Marco Carpineti, ideatrice di Carpineti Experience; 𝗟𝘂𝗰𝗮 𝗥𝗼𝗺𝗮𝗻𝗼, fisico teorico e divulgatore scientifico, fondatore de L’Avvocato dell’Atomo; 𝗕𝗲𝗻𝗲𝗱𝗲𝘁𝘁𝗮 𝗚𝗶𝗮𝗻𝗻𝗶𝗻𝗶, Produttrice di vino pontina della Cantina “Villa Gianna”; 𝗠𝗮𝗿𝗰𝗼 𝗠𝗲𝗿𝗼𝗹𝗹𝗮, Giurista, economista e divulgatore digitale; Antonio Baldassarra, fondatore e CEO di Seeweb, Manuela Nicolosi, High Performance expert ed ex arbitro FIFA.

I temi centrali per la crescita e lo sviluppo

La crescita e lo sviluppo del territorio sono centrali anche nella seconda giornata di Nexus a Latina, dalle ore 9.30 alle 19.30, sempre al teatro D’Annunzio. Importanti esponenti del Governo e del Parlamento, europarlamentari, il gotha delle istituzioni regionali e locali, dell’imprenditoria e delle associazioni di categoria si confronteranno in quattro panel di temi strategici per il territorio pontino: La farmaceutica – La sfida industriale del Lazio tra ricerca, produttività e formazione; L’agroalimentare motore dell’economia del pontino – Evoluzione, scenari e opportunità; Turismi, nuovi mercati, servizi e portualità – Il mito e la bellezza leva di sviluppo; Il centenario di Latina – Non solo evento ma scintilla di ripartenza per le grandi infrastrutture.