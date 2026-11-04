Oltre 30mila norme abrogate: la semplificazione di Casellati riscrive l’Italia del passato

30mila provvedimenti abrogati dal governo Meloni: Maria Elisabetta Alberti Casellati ha cancellato norme su piccioni viaggiatori e tassa sulla neve.

Roma – Il governo Meloni ha abrogato oltre 30mila provvedimenti risalenti all’Italia monarchica, al periodo fascista e ai primi anni della Repubblica. L’operazione, promossa dalla ministra per le Riforme e la semplificazione normativa Maria Elisabetta Alberti Casellati, ha eliminato disposizioni ormai prive di effetti pratici, ma ancora formalmente presenti nell’ordinamento.

Nel lungo elenco figurano atti relativi a enti soppressi, regolamenti comunali superati, imposte locali non più applicate, trattati internazionali ormai privi di effetti e modifiche ai confini di comuni successivamente trasformati o cancellati. Accanto a queste norme compaiono provvedimenti diventati singolari testimonianze della storia italiana.

Dal voto del 1946 ai piccioni viaggiatori

Tra gli atti abrogati nell’agosto 2023 c’è il Regio Decreto Legislativo del 25 maggio 1946 che rimborsava le spese di viaggio e riconosceva l’indennità di missione ai dipendenti statali costretti a spostarsi per votare al referendum istituzionale e per eleggere l’Assemblea Costituente.

Il provvedimento riguardava il voto del 2 giugno 1946, quando l’Italia scelse tra Monarchia e Repubblica e avviò la nascita dell’Assemblea Costituente. Ai dipendenti fuori sede spettavano il rimborso del biglietto e una diaria per vitto e alloggio: il viaggio elettorale veniva trattato, in via eccezionale, come una missione di servizio.

La stessa operazione ha cancellato le regole sui piccioni viaggiatori. Tra il 1861 e il 1870 questi animali erano considerati rilevanti per la sicurezza militare: la proprietà, l’allevamento e l’addestramento erano sottoposti a restrizioni per evitare un loro impiego nello spionaggio. La vigilanza spettava al Ministero della Guerra e alle autorità prefettizie.

Un altro provvedimento riguardava la Regia Azienda Monopolio Banane, istituita nel 1935 sotto il controllo del Ministero delle colonie per gestire l’importazione e la vendita delle banane. Sebbene l’ente fosse stato soppresso nel 1964, il decreto che lo disciplinava è rimasto formalmente in vigore fino all’abrogazione.

La neve, le nozze notturne e il fisco locale

Fra le norme più curiose c’è l’autorizzazione concessa al comune di Cerignola per imporre un dazio sulla neve. Il ghiaccio, importato dalle zone montuose vicine e conservato in strutture isolate con la paglia, veniva utilizzato nei mesi estivi in un’epoca priva di frigoriferi.

Nel 2023 è stata eliminata anche la tassa del comune di Lucca sulle nozze di notte. La disposizione mirava a tassare celebrazioni svolte al buio o all’alba, spesso in forma privata e con spese ridotte.