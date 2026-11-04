Ostia e Fiumicino, alla scoperta del Tevere e del litorale romano: otto escursioni gratuite, date e prenotazioni

Roma, 4 novembre 2026 – Otto visite guidate gratuite per scoprire il patrimonio naturalistico, storico e archeologico del Litorale Romano , dalle sponde del Tevere fino agli scavi di Ostia Antica. Prende il via “Lungo le sponde del Tevere nella Riserva Litorale Romano” , il progetto finanziato dalla Regione Lazio e promosso da CEA Litorale Romano APS , già Cyberia idee in rete APS.

L’iniziativa punta a valorizzare il tratto finale del bacino del Tevere, attraverso un programma di attività dedicate alla conoscenza del territorio e alla sua fruizione sostenibile. Il calendario prevede otto appuntamenti gratuiti tra novembre e dicembre, rivolti a cittadini, famiglie e adulti, con itinerari che attraversano parchi, aree naturali e siti di interesse archeologico.