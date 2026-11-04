TERRITORIO
Ostia e Fiumicino, alla scoperta del Tevere e del litorale romano: otto escursioni gratuite, date e prenotazioni
Un programma di attività dedicate alla conoscenza del territorio e alla sua fruizione sostenibile
Roma, 4 novembre 2026 – Otto visite guidate gratuite per scoprire il patrimonio naturalistico, storico e archeologico del Litorale Romano, dalle sponde del Tevere fino agli scavi di Ostia Antica. Prende il via “Lungo le sponde del Tevere nella Riserva Litorale Romano”, il progetto finanziato dalla Regione Lazio e promosso da CEA Litorale Romano APS, già Cyberia idee in rete APS.
L’iniziativa punta a valorizzare il tratto finale del bacino del Tevere, attraverso un programma di attività dedicate alla conoscenza del territorio e alla sua fruizione sostenibile. Il calendario prevede otto appuntamenti gratuiti tra novembre e dicembre, rivolti a cittadini, famiglie e adulti, con itinerari che attraversano parchi, aree naturali e siti di interesse archeologico.
Visite guidate gratuite sul Litorale Romano: il calendario completo
Il programma prenderà il via sabato 14 novembre dal Parco del Drago, a Dragona, per concludersi il 6 dicembre nell’area archeologica di Ostia Antica. Tra le tappe previste figurano anche il Castello di Giulio II, Tor San Michele e l’antica Ficana.
Ecco tutte le date e i luoghi delle escursioni:
- Sabato 14 novembre: Parco del Drago, a Dragona.
- Domenica 15 novembre: l’argine sul Canale di Fiumicino, nell’area dell’Episcopio di Portus.
- Sabato 21 novembre: Parco d’Affaccio di Ostia Antica.
- Domenica 22 novembre: Borgo e Castello di Giulio II.
- Sabato 28 novembre: Tor di Valle, con un itinerario in bicicletta.
- Domenica 29 novembre: Casal Bernocchi e l’antica Ficana.
- Sabato 5 dicembre: Tor San Michele.
- Domenica 6 dicembre: area archeologica di Ostia Antica.
La partecipazione è gratuita ma a numero chiuso, con un massimo di 30 persone per ciascun appuntamento. Per la visita al Castello di Ostia Antica il limite scende a 25 partecipanti.
Per prenotare è necessario inviare un messaggio WhatsApp al numero 327 4564966.
Non solo escursioni: laboratori nelle scuole e podcast sul Tevere
Il progetto non si rivolge soltanto alla cittadinanza. Sono previste anche attività dedicate alle scuole del territorio, attraverso un percorso articolato in otto moduli didattici, con laboratori in classe e sul campo.
L’obiettivo è favorire la conoscenza degli ambienti naturali e della storia locale, avvicinando studenti e cittadini a un patrimonio che comprende il paesaggio fluviale, le aree verdi e le testimonianze archeologiche del Litorale Romano.
Accanto alle attività in presenza, il programma prevede anche strumenti digitali per accompagnare la scoperta del territorio. In particolare, saranno realizzate quattro tracce audio dedicate al racconto naturalistico e storico dei luoghi, utilizzabili anche autonomamente durante gli itinerari.
“Il progetto si basa sulla profonda conoscenza del territorio ma si apre anche alla sostenibilità digitale per coinvolgere un ampio pubblico”, spiega Maria Gabriella Villani, ideatrice e coordinatrice dell’iniziativa.
La comunicazione comprenderà aggiornamenti attraverso i canali social dell’associazione, approfondimenti sui portali web ufficiali e una serie di podcast pensati anche per cittadini e turisti interessati a esplorare i percorsi in modalità self-guided.
L’iniziativa è realizzata con il contributo della Regione Lazio, attraverso l’assessorato alla Mobilità, Trasporti, Tutela del territorio, Ciclo dei rifiuti, Demanio e Patrimonio.
Per ulteriori informazioni è possibile contattare CEA Litorale Romano APS all’indirizzo cealitorale@gmail.com.