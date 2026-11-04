Roma Est, due bombe devastano un bar a Castelverde: è allarme per la scia di esplosioni

Roma, 4 novembre 2026 – Due esplosioni nel cuore della notte, un bar gravemente danneggiato e la paura che torna a scuotere la periferia orientale della Capitale. È accaduto a Castelverde, dove intorno alle 4 di martedì 3 novembre due ordigni rudimentali sono esplosi davanti a un locale in via Massa San Giuliano, provocando danni alla saracinesca, agli spazi esterni e all’interno dell’attività commerciale.

Nel mirino il bar Elegant Monkey, colpito da due deflagrazioni che hanno devastato il dehors e danneggiato gli arredi interni. L’esplosione ha provocato anche un principio d’incendio. Fortunatamente non si registrano feriti.

Sul posto, dopo le segnalazioni arrivate al numero di emergenza 112, sono intervenuti i Carabinieri della Stazione San Vittorino e i Vigili del Fuoco, impegnati nella messa in sicurezza dell’area e nei primi accertamenti.

Bombe a Castelverde, le telecamere avrebbero ripreso l’attentatore

Le indagini sono concentrate sulla ricostruzione della dinamica e sull’identificazione dei responsabili.

Secondo quanto riportato da la Repubblica, le telecamere di videosorveglianza avrebbero ripreso un uomo arrivare a bordo di uno scooter, lasciare uno zaino all’ingresso del locale e una scatola nel dehors, per poi allontanarsi.

Poco prima dell’esplosione, davanti al bar sarebbe transitato anche un residente con il proprio cane. Una circostanza che evidenzia i rischi provocati dall’utilizzo di ordigni in prossimità di abitazioni e attività commerciali.

Gli investigatori stanno esaminando gli elementi raccolti per individuare gli autori dell’attacco e chiarirne il movente. Al momento non risultano accertate responsabilità né collegamenti diretti con gli altri attentati avvenuti nelle ultime settimane.

Roma Est, quattro bombe in 24 ore: la lunga scia di esplosioni

L’episodio di Castelverde arriva a poche ore da altre due esplosioni che hanno interessato Tor Bella Monaca e Casal Bruciato.

Nella notte del 2 novembre, un ordigno è esploso nell’androne di una palazzina in via Giacomo Galopini, a Tor Bella Monaca, danneggiando il portone e gli ingressi di due appartamenti al piano terra.

Un secondo ordigno ha colpito un edificio in via di Casal Bruciato, provocando danni alla vetrata del portone e ad alcune finestre. Anche in questi casi non si sono registrati feriti.

Con le due bombe contro il bar di Castelverde, il bilancio è salito a quattro ordigni esplosi nell’arco di circa 24 ore.

La sequenza, tuttavia, è cominciata diversi mesi fa. Alla fine di agosto almeno quattro esplosioni erano state registrate nel quadrante orientale della città.

A ottobre gli episodi si sono moltiplicati: un autonoleggio sulla Casilina, una sala slot all’Alessandrino, un’enoteca nel quartiere Don Bosco e un condominio a San Basilio sono stati colpiti nel giro di pochi giorni.

Il 9 ottobre, un’altra bomba carta è esplosa davanti a una concessionaria in via dei Platani, a Centocelle, portando a cinque il numero degli ordigni esplosi in appena una settimana.

Una successione di attacchi che coinvolge attività commerciali ed edifici residenziali, alimentando la preoccupazione per la sicurezza nei quartieri periferici.

Le indagini sulle bombe a Roma: l’ipotesi dei contrasti criminali

Tra le piste al vaglio degli investigatori figurano possibili contrasti tra gruppi criminali e tensioni legate al controllo delle piazze di spaccio.

Sulla questione è intervenuto anche Gianfranco Minissale, nuovo dirigente della Squadra mobile di Roma, che il 4 novembre ha incontrato la stampa in Questura.

Il dirigente ha spiegato che le 18 bombe prese in esame negli ultimi mesi non sarebbero tutte riconducibili a un unico disegno criminale. Alcuni episodi risulterebbero scollegati, mentre per altri sono ancora in corso accertamenti su possibili connessioni.

Tra le ipotesi investigative figurano sia i contrasti per il controllo di territori redditizi sotto il profilo del traffico di stupefacenti, sia dissidi tra gruppi familiari per ragioni differenti.

Non è dunque accertata l’esistenza di un’unica regia dietro la successione di esplosioni che ha interessato Roma.

La paura dei residenti e la fiaccolata per la sicurezza

Intanto cresce la preoccupazione tra i cittadini.

Nella serata del 3 novembre, a poche ore dall’attentato al bar, residenti, comitati di quartiere e rappresentanti delle realtà associative e politiche del territorio sono scesi in strada a Castelverde per una fiaccolata contro la violenza.

La manifestazione ha riportato al centro dell’attenzione la richiesta di una maggiore presenza delle forze dell’ordine e di interventi per contrastare gli episodi criminali.

Le esplosioni non hanno provocato vittime, ma i danni agli edifici e la frequenza degli attacchi continuano a destare allarme.

Resta ora da chiarire chi abbia collocato i due ordigni davanti al locale di Castelverde e se l’attentato presenti legami con gli altri episodi. Un interrogativo al quale gli investigatori stanno cercando di dare risposta, mentre nelle periferie romane cresce la richiesta di sicurezza.