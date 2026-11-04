Sabaudia, torna la Mezza Maratona: 21 chilometri di corsa, ecco orari e iscrizioni

Sabaudia, 4 novembre 2026 – si prepara a ospitare la 24ª edizione della Mezza Maratona , uno degli appuntamenti sportivi in programma sul territorio pontino. Domenica 8 novembre 2026 torna la manifestazione podistica sulla distanza di 21,097 chilometri , affiancata da una gara di 10 chilometri. Il ritrovo è fissato in Piazza del Comune alle ore 7.30 , mentre la partenza è prevista alle 9.30 .

L’evento, promosso nell’ambito delle attività della UISP – Comitato di Latina , fa parte del Grande Slam Natalino Nocera e prevede due distanze, con quote di iscrizione differenti.

La manifestazione prenderà il via domenica mattina dal centro di Sabaudia. Gli atleti sono attesi in Piazza del Comune a partire dalle 7.30 , due ore prima della partenza fissata per le 9.30.

La distanza principale sarà quella classica della mezza maratona, pari a 21,097 chilometri . Accanto alla prova più lunga è prevista anche una gara sui 10 chilometri , offrendo così un’alternativa a chi preferisce cimentarsi su una distanza inferiore.

L’organizzazione ha previsto punti di ristoro intermedi ogni 5 chilometri e un ristoro al termine della gara. Per i primi 500 iscritti è inoltre previsto un pacco gara.