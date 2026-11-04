L'EVENTO
Sabaudia, torna la Mezza Maratona: 21 chilometri di corsa, ecco orari e iscrizioni
Appuntamento in Piazza del Comune con la gara da 21,097 chilometri e una distanza alternativa da 10 km
Sabaudia, 4 novembre 2026 – si prepara a ospitare la 24ª edizione della Mezza Maratona, uno degli appuntamenti sportivi in programma sul territorio pontino. Domenica 8 novembre 2026 torna la manifestazione podistica sulla distanza di 21,097 chilometri, affiancata da una gara di 10 chilometri. Il ritrovo è fissato in Piazza del Comune alle ore 7.30, mentre la partenza è prevista alle 9.30.
L’evento, promosso nell’ambito delle attività della UISP – Comitato di Latina, fa parte del Grande Slam Natalino Nocera e prevede due distanze, con quote di iscrizione differenti.
Mezza Maratona di Sabaudia, il programma dell’8 novembre
La manifestazione prenderà il via domenica mattina dal centro di Sabaudia. Gli atleti sono attesi in Piazza del Comune a partire dalle 7.30, due ore prima della partenza fissata per le 9.30.
La distanza principale sarà quella classica della mezza maratona, pari a 21,097 chilometri. Accanto alla prova più lunga è prevista anche una gara sui 10 chilometri, offrendo così un’alternativa a chi preferisce cimentarsi su una distanza inferiore.
L’organizzazione ha previsto punti di ristoro intermedi ogni 5 chilometri e un ristoro al termine della gara. Per i primi 500 iscritti è inoltre previsto un pacco gara.
Quanto costa partecipare alla Mezza Maratona di Sabaudia
Le iscrizioni sono previste fino a esaurimento dei pettorali disponibili, con tariffe differenziate in base alla distanza scelta.
Per la mezza maratona di 21,097 chilometri, la quota attuale è di 20 euro. La tariffa agevolata di 15 euro era riservata alle iscrizioni effettuate entro il 15 ottobre.
Per la gara di 10 chilometri, invece, il costo è di 12 euro, rispetto ai 10 euro previsti per chi si era iscritto entro il 15 ottobre.
Il regolamento completo e le informazioni per iscriversi sono disponibili sul sito ufficiale della UISP di Latina, all’indirizzo www.uisp.it/latina.
L’appuntamento è dunque per domenica 8 novembre, alle 9.30, a Sabaudia, con la 24ª edizione della Mezza Maratona e la prova sui 10 chilometri.