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Scorte di gas Ue ai minimi dal 2013: l’Iea prevede pressioni sul mercato fino al 2027
Scorte di gas ai minimi dal 2013 nell’Unione Europea: l’Iea segnala possibili pressioni sul mercato globale del Gnl fino al 2027.
L’Unione Europea entra nella stagione invernale del riscaldamento con scorte di gas ai livelli più bassi dal 2013. Il dato emerge da un rapporto dell’Agenzia Internazionale dell’Energia (Iea), secondo cui le riserve ridotte potrebbero mantenere il mercato globale del gas sotto pressione fino al 2027.
Gli impianti di stoccaggio europei affrontano quindi l’avvio della stagione con volumi contenuti. La situazione aumenta la dipendenza della regione dalle forniture globali di gas naturale liquefatto (Gnl), proprio nel periodo in cui la domanda tende a raggiungere i livelli più elevati.
Il rischio legato a freddo e interruzioni
I ricercatori avvertono che un inverno più rigido del previsto o una interruzione nelle forniture esporrebbero l’Europa a una condizione di particolare vulnerabilità. Le scorte ridotte potrebbero inoltre mantenere alta la domanda di gas fino all’estate 2027, rendendo necessario ricostituire le riserve.
Questa dinamica, secondo la valutazione contenuta nel rapporto, rischia di prolungare la pressione sul mercato globale. La capacità di ricostituire gli stoccaggi resterà quindi un elemento rilevante per l’equilibrio tra domanda e disponibilità.
Offerta di Gnl e andamento dei prezzi
L’Iea prevede per il 2026 una contrazione del 3% dell’offerta globale di Gnl, mentre la domanda di gas dovrebbe diminuire di circa 1,5%. Tra i fattori indicati figurano la riduzione dei consumi industriali in Europa e, in alcuni Paesi asiatici, il passaggio dal gas al carbone per la produzione di elettricità.
L’aumento delle forniture di Gnl, soprattutto dal Nord America, e una maggiore flessibilità negli accordi commerciali stanno contribuendo a compensare la riduzione dell’offerta legata alle interruzioni nello Stretto di Hormuz. Tuttavia, il blocco quasi totale delle spedizioni da quell’area, avvenuto tra marzo e ottobre, ha spinto i prezzi ai massimi dopo la crisi del gas del 2022-2023.
Per l’Iea, il quadro conferma la necessità di rafforzare la cooperazione internazionale sulla sicurezza degli approvvigionamenti, mentre i mercati globali del gas diventano più flessibili.