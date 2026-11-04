Scorte di gas Ue ai minimi dal 2013: l’Iea prevede pressioni sul mercato fino al 2027

L’aumento delle forniture di Gnl, soprattutto dal Nord America, e una maggiore flessibilità negli accordi commerciali stanno contribuendo a compensare la riduzione dell’offerta legata alle interruzioni nello Stretto di Hormuz. Tuttavia, il blocco quasi totale delle spedizioni da quell’area, avvenuto tra marzo e ottobre, ha spinto i prezzi ai massimi dopo la crisi del gas del 2022-2023.