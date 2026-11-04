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Skyfall: lo Stargate ha già trasportato due militari feriti dal fronte
Secondo Skyfall, l’Ucraina usa il drone Stargate per evacuare soldati feriti: due sono già stati trasportati dal fronte.
L’Ucraina ha iniziato a utilizzare un drone progettato per l’evacuazione aerea dei soldati feriti dal campo di battaglia. Secondo il produttore Skyfall, il mezzo ha già trasportato due militari lontano dalla linea del fronte, entrambi ora in fase di recupero.
Il dato è riportato in un aggiornamento del 2 novembre 2026. Le informazioni sul dispositivo e sulle operazioni effettuate sono state fornite dall’azienda che lo ha sviluppato.
Velocità e autonomia dello Stargate
Lo Stargate può raggiungere una velocità di 105 chilometri orari. Con una persona a bordo, il drone può volare per 15 chilometri in ciascuna direzione, coprendo complessivamente 30 chilometri tra andata e ritorno.
Un portavoce di Skyfall lo descrive come il primo drone destinato all’evacuazione aerea di feriti. Secondo la stessa dichiarazione, il progetto è stato sviluppato in circa un anno, dopo richieste arrivate dal fronte.
Le difficoltà delle evacuazioni tradizionali
Il portavoce spiega che le attività di minamento e la presenza di droni nemici nello spazio aereo possono rendere impossibili i metodi tradizionali di evacuazione.
Anche i veicoli terrestri senza pilota incontrano ostacoli: secondo Skyfall, hanno difficoltà ad attraversare fiumi e terreni accidentati. In questo contesto, l’azienda indica nello Stargate una soluzione pensata per raggiungere i feriti dal cielo, senza attribuirgli ulteriori risultati oltre ai due trasporti già riferiti.
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