L’ Ucraina ha iniziato a utilizzare un drone progettato per l’ evacuazione aerea dei soldati feriti dal campo di battaglia. Secondo il produttore Skyfall , il mezzo ha già trasportato due militari lontano dalla linea del fronte, entrambi ora in fase di recupero.

Il dato è riportato in un aggiornamento del 2 novembre 2026. Le informazioni sul dispositivo e sulle operazioni effettuate sono state fornite dall’azienda che lo ha sviluppato.