Spaccio ad Ostia, nuovo blitz della polizia: quattro arresti

Ritrovate dosi di cocaina e crack, un bilancino di precisione e materiale per il confezionamento della droga, nascosti dietro un lavabo sul lastrico solare di una palazzina.

Ostia, 4 novembre 2026 – La Polizia di Stato ha condotto un’operazione straordinaria ad Ostia, coinvolgendo più livelli operativi per contrastare lo spaccio di sostanze stupefacenti. L’intervento, coordinato dal X Distretto Lido, ha portato a quattro arresti e cinque denunce, oltre al sequestro di oltre 700 grammi di droga nascosta in luoghi insoliti, come tetti e vani tecnici.

L’operazione e i risultati ottenuti

Il dispositivo di sicurezza ha previsto controlli capillari sulle principali arterie del litorale e ispezioni mirate nelle aree considerate più a rischio. L’unità cinofila antidroga ha giocato un ruolo chiave, individuando 700 grammi di sostanze stupefacenti occultate in nascondigli improvvisati, tra cui vecchi lavabi e comignoli. Gli agenti hanno sottoposto a verifica oltre 600 persone e 280 veicoli, portando a sei sanzioni per violazioni del Codice della Strada.

Uno dei momenti salienti dell’operazione è stato il ritrovamento di dosi di cocaina e crack, un bilancino di precisione e materiale per il confezionamento della droga, nascosti dietro un lavabo sul lastrico solare di una palazzina. Un dettaglio apparentemente marginale, come il supporto di una scheda SIM, ha permesso di collegare il materiale sequestrato al telefono cellulare in uso a un quarantenne romano, poi arrestato.

Le implicazioni e il bilancio finale

L’operazione ha evidenziato l’efficacia di un approccio multilivello nella lotta al narcotraffico, combinando presidio territoriale e tecnologie investigative. I quattro arresti, di cui tre eseguiti in base a precedenti ordini di carcerazione, e le cinque denunce per reati che vanno dalle lesioni personali alla detenzione abusiva di armi, confermano l’impegno delle forze dell’ordine nel garantire sicurezza e legalità.