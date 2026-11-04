Trump perde il Congresso. Ma può ancora cambiare il mondo

L’onda democratica conquista Camera e Senato, ribalta il Texas e punisce il presidente sull’economia e sulla guerra in Iran. Ridimensionato in patria, Trump conserva un enorme potere all’estero

Washington, 4 novembre 2026 – Per la prima volta, i sondaggi hanno sbagliato per difetto: non avevano immaginato uno scarto così ampio. Le elezioni di midterm del 3 novembre 2026 si trasformano in un trionfo per il Partito Democratico, che conquista la maggioranza alla Camera dei Rappresentanti e al Senato, sottraendo ai repubblicani il controllo dell’intero Congresso. Un risultato che ridisegna gli equilibri di Washington e apre una fase di confronto tra la Casa Bianca e un Parlamento controllato dall’opposizione.

La blue wave, l’onda blu democratica, attraversa gli Stati Uniti da una costa all’altra, travolgendo candidati repubblicani anche in Stati considerati fino a poche settimane fa difficilmente contendibili. Appena due anni fa, alle presidenziali del 2024, Donald Trump aveva ottenuto il 58,2% dei voti in South Carolina, il 57,2% in Kansas, il 56,1% in Texas, il 55,7% in Iowa e il 55,1% in Ohio. Aveva vinto anche in North Carolina, con il 50,9% dei consensi. Numeri che rendono ancora più significativo il risultato democratico. Diverso il caso del Maine, dove Trump si era fermato al 45,5%, contro il 52,4% di Kamala Harris, riuscendo però a conquistare il secondo distretto congressuale dello Stato.

Midterm Usa 2026, i risultati di Camera e Senato

I democratici hanno raggiunto 226 seggi alla Camera contro 139 repubblicani, con 70 collegi ancora da assegnare. Al Senato, invece, il fronte democratico ha già conquistato 54 seggi, compresi due indipendenti, contro i 44 dei repubblicani, mentre restano da definire due competizioni.

Texas, la doppia vittoria democratica nella roccaforte repubblicana

Il trionfo dem si estende anche alle elezioni per i governatori, con il partito che arriva a 27 Stati conquistati o mantenuti, contro i 20 repubblicani, mentre tre risultati restano da assegnare. Il risultato più clamoroso? Il Texas. Nella roccaforte conservatrice, dove appena due anni fa Trump aveva ottenuto il oltre il 56,1% dei voti, la democratica Gina Hinojosa sconfigge il governatore uscente Greg Abbott, interrompendo oltre trent’anni di dominio repubblicano. L’ultima democratica alla guida dello Stato era stata Ann Richards, sconfitta da George W. Bush nel 1994. Hinojosa diventa inoltre la prima governatrice di origine latinoamericana nella storia del Texas. Un ribaltamento politico che assume un peso ancora maggiore perché arriva in uno degli Stati simbolo del conservatorismo americano. A completare l’avanzata democratica sono anche le vittorie in Georgia, Ohio e Iowa, che modificano ulteriormente gli equilibri politici a livello statale.

Il ribaltone non finisce qui. Nello stesso Stato, James Talarico conquista anche il seggio al Senato, battendo il repubblicano Ken Paxton con il 54,2% dei voti contro il 43,9%, un vantaggio di oltre un milione di voti e 10,3 punti percentuali. Un dato ancora più significativo se confrontato con le elezioni del 2024, quando il senatore repubblicano Ted Cruz aveva vinto con 8,5 punti di vantaggio sul democratico Colin Allred. Talarico riporta così i democratici alla vittoria in una competizione senatoriale texana per la prima volta dal 1988.

Economia, caro vita e dazi: le ragioni della sconfitta di Trump

Il presidente che nel 2024 aveva riconquistato la Casa Bianca promettendo di abbassare i prezzi e restituire prosperità alla middle class americana, finisce per essere punito proprio sull’economia. Due anni fa l’inflazione era stata una delle principali armi elettorali contro Joe Biden e Kamala Harris, oggi quello stesso malcontento si ritorce contro i repubblicani.

Secondo gli exit poll diffusi da Reuters, quasi nove elettori su dieci considerano il costo della vita un fattore importante nella scelta di voto, mentre due terzi attribuiscono a Trump la responsabilità dei prezzi elevati. A pesare sono anche due pilastri della sua strategia, uno economico e l’altro geopolitico. I dazi, presentati come lo strumento per rilanciare l’industria americana e costringere i partner commerciali a condizioni più favorevoli, sono diventati un ulteriore fattore di pressione sui prezzi.

La guerra in Iran e la promessa tradita al popolo Maga

La guerra contro l’Iran ha dato il colpo di grazia. Non soltanto per il rincaro dei carburanti e le conseguenze sull’economia, ma per la grande promessa tradita nei confronti del popolo Maga. Fin dalla sua prima candidatura, Trump aveva sfidato apertamente (e coraggiosamente) l’establishment repubblicano, contestando la dottrina neoconservatrice dell’interventismo militare, quella che aveva trascinato gli Stati Uniti nelle disastrose campagne in Iraq e Afghanistan, consumando migliaia di vite e triliardi di dollari, senza raggiungere gli obiettivi promessi. Nel discorso della vittoria del novembre 2024 lo aveva ribadito con parole inequivocabili: “Non inizierò una guerra. Fermerò le guerre”. E invece, meno di due anni dopo, proprio Trump ha portato l’America in una nuova guerra in Medio Oriente, contro l’Iran e al fianco di Israele. Una conflitto presentato dalla Casa Bianca come necessario per impedire a Teheran di dotarsi dell’arma nucleare, ma protrattosi ben oltre le previsioni iniziali, con obiettivi e tempi più volte ridefiniti e mai compresi.

Michigan, la vittoria di El-Sayed e il nodo del sostegno a Israele

A proposito di Israele, dalle urne arriva un altro spunto interessante. In Michigan, uno degli Stati decisivi per gli equilibri americani, Abdul El-Sayed, democratico progressista e durissimo critico del governo israeliano, conquista un seggio al Senato dopo una campagna condotta anche contro il sostegno militare americano a Tel Aviv. Prima ha sconfitto alle primarie democratiche Haley Stevens, esponente moderata e filo-israeliana, con il 48,5% contro il 47,5% dei voti. Poi, ieri, ha battuto il repubblicano Mike Rogers, sostenuto da Trump, ottenendo circa il 52% dei consensi contro il 46% dell’avversario, secondo i risultati provvisori. El-Sayed diventa così il primo musulmano eletto al Senato degli Stati Uniti. Un risultato che non può essere letto soltanto attraverso la questione israeliana, ma che testimonia anche quanto il sostegno incondizionato a Israele sia diventato terreno di scontro all’interno della società civile americana.

Trump, il referendum su se stesso e gli attacchi a Fox News

Trump ha trasformato le midterm in un referendum sulla propria presidenza, percorrendo il Paese, moltiplicando i comizi e chiedendo agli americani di votare come se il suo nome comparisse sulla scheda elettorale. “Fate finta che io sia candidato”, aveva ripetuto fino alla vigilia del voto, convinto che il proprio carisma sarebbe bastato a trascinare alla vittoria anche i candidati repubblicani. Si è assunto il rischio di personalizzare lo scontro. E ha perso.

La portata della sconfitta lo ha costretto ad ammettere la sconfitta sulle frequenze di Fox News, la televisione conservatrice rappresenta il suo principale punto di riferimento mediatico. “Congratulazioni ai democratici. Hanno fatto un buon lavoro. Hanno combattuto duramente”, ha riconosciuto Trump, pur precisando di non considerare il risultato una bocciatura personale. Parole ancora più sorprendenti perché pronunciate mentre il presidente attaccava la stessa Fox News, accusandola di concedere troppo spazio ai democratici e di aver contribuito alla disfatta repubblicana. Una ricerca di responsabilità che ha finito per coinvolgere candidati, alleati e perfino la sua emittente di riferimento.

Cosa cambia ora: Trump diventa “Mr. Veto”

Ma cosa cambia adesso? Dal 3 gennaio 2027, quando si insedierà il nuovo Congresso, Trump dovrà governare gli ultimi due anni del suo mandato senza la maggioranza repubblicana né alla Camera né al Senato. I democratici potranno bloccare la sua agenda legislativa, ostacolare le nomine presidenziali e soprattutto avviare indagini parlamentari sull’amministrazione, convocando funzionari e collaboratori della Casa Bianca. Per il presidente, abituato finora a contare su un Congresso politicamente alleato, si apre una stagione di divided government, il governo diviso che nella storia americana ha spesso prodotto lunghi bracci di ferro istituzionali. Ma Trump ha già annunciato la propria “strategia”, ribattezzandosi “Mr. Veto”. Su Truth Social ha pubblicato l’immagine di un cappellino rosso, identico a quelli del movimento Maga, con una sola parola al posto del celebre slogan: “VETO”. Il presidente potrà infatti respingere le leggi approvate dal Congresso, che per superare la sua opposizione dovrà raggiungere la difficilissima maggioranza dei due terzi in entrambe le Camere.

In una prospettiva di lungo periodo, il voto di midterm riafferma una dinamica classica della democrazia americana: la tendenza fisiologica dell’architettura costituzionale a produrre contrappesi istituzionali quando il potere tende a concentrarsi eccessivamente in una sola direzione. Il passaggio al divided government non rappresenta un’anomalia, bensì il ripristino di quel sistema di checks and balances su cui si fonda la Repubblica americana.