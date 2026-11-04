Una falsa notizia sulla morte di Lenny Kravitz circola su X: il portavoce smentisce

Una falsa notizia sulla morte di Lenny Kravitz ha iniziato a circolare su X, collegando il cantante statunitense a un incidente aereo avvenuto domenica scorsa in Florida. Lo staff dell’artista ha smentito l’indiscrezione.

«Le notizie sono false e non corrispondono al vero», ha dichiarato il portavoce di Kravitz al sito BocaNewsNow. La voce riguardava lo schianto di un Learjet in cui sono morte tutte le nove persone a bordo.

Lo screenshot attribuito a Emily Shelton

All’origine della bufala potrebbe esserci un post pubblicato su X, con l’immagine di un presunto messaggio della pilota Emily Shelton, 21 anni. La giovane era diventata nota lo scorso agosto dopo un atterraggio di emergenza su un’autostrada.

Il testo faceva riferimento a un volo con Kravitz tra i passeggeri e includeva una citazione ironica di una sua canzone, It Ain’t Over ’Til It’s Over. Shelton ha poi negato su TikTok di essere stata coinvolta nell’incidente.

«Sono venuta recentemente a conoscenza delle voci secondo cui sarei stata la pilota dell’aereo precipitato a Palm Beach. Vorrei chiarire, con rispetto, che non ero io», ha scritto, invitando a non diffondere informazioni non verificate e a rispettare le vittime e i loro familiari.

Il volo e le vittime

Secondo le prime ricostruzioni, il jet era partito da Austin, in Texas, ed era diretto alle Bahamas. La confusione potrebbe essere stata alimentata anche dalla notizia della morte di una giovane componente dell’equipaggio.

Secondo quanto riportato dal New York Post, tra le vittime figurerebbe la copilota Nathalia Gadelha Filgueiras, 20 anni, che aveva ottenuto la licenza di volo quando frequentava ancora le scuole superiori.