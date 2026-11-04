World Cup di Pallanuoto, sorteggiati i gironi di Settebello e Setterosa: in palio i Giochi di Los Angeles

Sono stati sorteggiati i gironi della prima fase della World Cup 2027 di Pallanuoto, sia per la competizione femminile che per quella maschile. Il Setterosa scenderà in acqua a Coimbra (Portogallo) dal 14 al 19 dicembre, mentre il Settebello giocherà a Istanbul (Turchia) dall’11 al 19 gennaio. Nella prima parte dei tornei, entrambe le squadre giocheranno nella Division 1 e saranno in palio le qualificazioni per le Super Final di febbraio (24 – 28 febbraio) e chi vincerà i tornei andrà direttamente alle Olimpiadi di Los Angeles 2028.

Le Azzurre di Coach Mirarchi sono state inserite nel Gruppo B con le campionesse olimpiche della Spagna, la Russia e la Grecia campione del mondo. Nel Gruppo A, invece, si affronteranno l’Australia, l’Ungheria, gli Stati Uniti, che hanno conquistato l’ultima edizione della stessa World Cup, e le campionesse continentali dell’Olanda.

Il Settebello allenato da Coach Campagna, che ha ottenuto il bronzo nell’ultima edizione a Sydney, giocherà nel Gruppo A con la Serbia, campione olimpica ed europea, la Grecia, detentrice della World Cup, e gli Stati Uniti. Nel Gruppo B ci saranno l’Ungheria, la Croazia, il Montenegro e la Spagna campione del mondo.

I gironi – Fonte Federnuoto/federnuoto.it

World Cup maschile – Division I (Istanbul, 11-16 gennaio 2027)

Girone A: Italia, Serbia, Grecia, Stati Uniti.

Girone B: Ungheria, Croazia, Montenegro, Spagna.

World Cup femminile – Division I (Coimbra, 14-19 dicembre 2026)

Girone A: Australia, Ungheria, Stati Uniti, Paesi Bassi.

Girone B: Spagna, Russia, Grecia, Italia.

Foto Zac Hudson / World Aquatic (da federnuoto.it)