A Madrid il 30º Vertice Iberoamericano, presenti i leader di 10 Paesi

A Madrid si è aperto il 30º Vertice Iberoamericano: la comunità di 22 membri era rappresentata dai leader di 10 Paesi.

Madrid – Il 30º Vertice Iberoamericano è stato inaugurato mercoledì sera al Teatro Real di Madrid. Il re Felipe VI e la regina Letizia hanno aperto l’incontro, mentre il primo ministro Pedro Sánchez ha accolto le delegazioni della comunità iberoamericana, composta da 22 membri.

La presenza dei capi di Stato o di governo è risultata però limitata: soltanto 10 Paesi erano rappresentati al massimo livello. Tra i sette presidenti latinoamericani presenti figuravano il presidente argentino Javier Milei, il cileno José Antonio Kast e il guatemalteco Bernardo Arévalo.

Le assenze al vertice

Non hanno partecipato il presidente brasiliano Luiz Inácio Lula da Silva, la presidente messicana Claudia Sheinbaum e la presidente ad interim del Venezuela Delcy Rodríguez. Secondo quanto riportato nel resoconto dell’incontro, le loro assenze hanno messo in evidenza le divisioni politiche nella comunità, in vista delle elezioni generali spagnole del 29 novembre.

Alla riunione si sono uniti anche il segretario generale dell’ONU António Guterres e il presidente del Consiglio europeo António Costa. Il presidente ucraino Volodymyr Zelensky si è invece recato a Madrid per colloqui separati.

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