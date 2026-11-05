Cerveteri in lutto per la morte di Jacopo, nipote del vicesindaco Ferri

Cerveteri, 5 novembre 2026 – Un grave lutto ha colpito la famiglia del vicesindaco di Cerveteri, Riccardo Ferri, per l’improvvisa scomparsa del nipote Jacopo. Una notizia dolorosa che ha suscitato profonda commozione nella comunità cittadina. A esprimere pubblicamente il cordoglio dell’amministrazione e la vicinanza alla famiglia è stata la sindaca Elena Gubetti, che ha affidato ai social un messaggio di grande partecipazione.

Il cordoglio della sindaca Elena Gubetti

“Un risveglio denso di dolore e tristezza quello di questa mattina per la nostra comunità”, ha scritto Gubetti, per poi aggiungere: “Non esistono parole adeguate da usare in queste circostanze: nulla lenirà il dolore e la sofferenza di una perdita così drammatica che lascia davvero senza fiato e senza parole, lasciando un vuoto incolmabile”.

La sindaca ha poi rivolto un pensiero diretto al vicesindaco e ai suoi familiari: “La nostra vicinanza, il nostro cordoglio e il nostro affetto più sincero giungano al nostro Vicesindaco Riccardo Ferri per la tragica e improvvisa scomparsa del nipote Jacopo. A Riccardo, alla sua famiglia e a tutte le persone che hanno voluto bene a Jacopo, desidero far arrivare l’abbraccio più sentito e commosso!”.